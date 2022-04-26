«Алтай» начинает с победы

В многофункциональном спортивном комплексе «Арена» проходит чемпионат Азии по женскому волейболу.

В нём принимают участие пять команд из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Ирана и Таиланда. Нашу страну на этом чемпионате представляют сразу две команды: «Алтай» из Восточно-Казахстанской области и «Куаныш» из Северного Казахстана.

Участие в торжественной церемонии открытия чемпионата Азии принял аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

«Для меня было большой честью сегодня открывать клубный чемпионат Азии по волейболу среди женских команд в Семее. Уже в третий раз именно Восточный Казахстан принимает спортивное событие мирового уровня. После затяжной пандемии такие соревнования – это глоток свежего воздуха для спортсменов и болельщиков. И заполненные трибуны многофункционального культурно-спортивного комплекса были тому доказательством. …Радует, что от нашей страны на волейбольную площадку выйдут сразу две команды, среди которых лидер прошлого сезона – «Алтай». Я благодарен Азиатской федерации волейбола за оказанное доверие при проведении чемпионата. Уверен, что он подарит зрителям и участникам массу позитивных эмоций и впечатлений!» – написал на официальных страницах в социальных сетях Даниал Ахметов.

Казахстанские клубы сразились в первом же матче чемпионата. В упорной борьбе победу со счётом 3:1 одержал восточноказахстанский «Алтай».

В первом сете «Алтай» победил со счётом 25:18. Второй сет остался за «Куанышем» – 19:25. В третьем отрезке «Алтай» вновь вышел вперёд, опередив соперника на шесть очков. В четвёртой партии Восточно-Казахстанский клуб поставил точку в этом матче, взяв верх со счётом 25:19.

Вчера «Куаныш» встретился с одним из главных фаворитов турнира – «Diamond Food Fine Chef Sport Club» из Таиланда, а «Алтай» выявит сильнейшего в матче с командой «Kyrgyzstan VC» из соседнего Кыргызстана.

Стоит отметить, что «Алтай» является действующим чемпионом Азии среди женских клубных команд.

На специальной пресс-конференции накануне волейболистки отметили, что к турниру готовились очень тщательно. Иностранные спортсмены отметили радушный приём и выразили благодарность организаторам за приглашение.

Организаторами турнира стали Федерация волейбола Республики Казахстан и волейбольный клуб «Алтай» при поддержке Управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области.

Флора Левина

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Семей