Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи перед руководством Восточно-Казахстанской области

Сегодня в Усть-Каменогорске Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и Руководитель Администрации Президента РК Мурат Нуртлеу приняли участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Восточно-Казахстанской области.

Алихан Смаилов зачитал депутатам письмо Главы государства о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима региона – Ахметова Даниала Кенжетаевича и Курмамбаева Рената Тлеухановича.

В результате открытого голосования из 117 депутатов 94 отдали голос за Д. Ахметова, 23 депутата проголосовали за кандидатуру Р. Курмамбаева.

На встрече с активом области Премьер-Министр отметил, что за период работы Даниала Ахметова в регионе реализованы крупные промышленные и сельскохозяйственные проекты. Построены и ведется строительство десятка объектов социального назначения – школы, больницы, спортивные центры. В целом, Восточно-Казахстанская область на сегодня имеет положительную динамику практически по всем ключевым экономическим показателям.

В числе приоритетных задач Алихан Смаилов обозначил реализацию системных мер по дальнейшему развитию региона, в том числе в рамках Плана мероприятий по исполнению предвыборной программы Президента РК.

«В данном документе предусмотрены кардинальные изменения в экономике, социальной сфере и региональной политике, направленные на повышение уровня жизни и благосостояния населения», — сказал Премьер-Министр.

Так, по его словам, в ближайшие годы в рамках нацпроектов планируется открыть 10 новых школ на 4,2 тыс. ученических мест, 36 объектов первичной медико-санитарной помощи и модернизировать районную больницу. Кроме того, будут приняты меры по развитию аграрного сектора, предпринимательства в сельских населенных пунктах и повышению качества жизни на селе в целом.

Вместе с тем Алихан Смаилов акцентировал внимание на необходимости обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона, активизировать модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры, реализацию шагов по развитию металлургии и машиностроения, а также улучшению экологической обстановки.