Алибек Аскаров: восхождение к вершинам

24 января исполнилось 75 лет писателю, лауреату государственной премии в сфере литературы, видному общественному деятелю, почётному гражданину Восточно-Казахстанской области и Катон-Карагайского района Алибеку Аскарову.



О нашем именитом земляке написано и рассказано так много, что затруднительно добавить что-то новое, ну а лучше всего о личности и о творчестве автора могут непредвзято поведать его многочисленные книги, изданные в различные годы и на разных языках.



В лице Алибека Аскарова мы видим редчайший пример того, как писатель является действующим, не уповает на прежний багаж, не почивает на заслуженных лаврах, а с завидным постоянством создаёт, выпускает в свет всё новые творения, одно за другим.



Когда мы сплошь и рядом слышим мнения о том, что народ сегодня не читает книги, а опытным или начинающим писателям трудно даётся каждая книжная строка, и ещё труднее им издать своё детище, дойти до читателя, то всё это, возможно, касается и Алибека Аскарова, но не может ему помешать.



Можно вполне взять на себя смелость и утверждать, что писатель, несмотря ни на какие объективные и субъективные обстоятельства, находится сейчас на самом пике своей творческой деятельности.



В ЖАНРЕ САФАРИ



Сегодня литературная жизнь в Восточно-Казахстанской области, и в частности в Катон-Карагайском районе, находится на этапе активного развития. За последние годы произошло немало ярких событий, связанных с юбилеями классиков отечественной литературы, масштабными культурными проектами, мероприятиями, возвышающими дух и силу народа.



Заметным импульсом к возрождению заповедного края, обретению им второго дыхания являются инициативы Главы государства по возвращению Катон-Карагаю статуса районного центра, а также укреплению приграничных территорий, строительству международного аэропорта, развитию туризма.



Немалую роль в позитивном настрое местного населения, все свои силы, энергию вкладывающего в возрождение родного края, играет культурно-духовный базис, творчество одарённых земляков, возвышающее дух людей.



В произведениях именитых и даровитых авторов ещё задолго до дней сегодняшних затрагивались и поднимались вопросы, к великому счастью, постепенно находящие своё разрешение благодаря поддержке государства.



К примеру, в творчестве Алибека Аскарова особое место, по нашему мнению, занимает книга путевых очерков 2004 года выпуска, которая является весомее многих других томов с избранными произведениями казахстанских литераторов. Она носит название «Мұнар тауды, мұзарт шыңды аңсаймын» («Стремлюсь к высоким горам, ледяным вершинам») и впервые приподнимает завесу таинственности и загадочности заповедной, прежде непостижимой природы казахстанского Алтая, души и сердца живущего здесь народа.



В чём секрет путевых заметок или очерков, которые с лёгкой руки иных коллег и читателей стали относить к популярному жанру сафари, возрождая давний формат на новом уровне? – Прежде всего, в документально-хроникальной достоверности, где есть место реальным и конкретным фактам и нет манёвра для художественного вымысла, который может отвлечь от сути и замысла автора.



В произведении как таковой отсутствует лирический герой – повествование ведётся от первого лица, то есть самого писателя, занимающего активную авторскую позицию и одновременно выступающего протагонистом.



ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВОЗМОЖНОГО



Книга состоит из трёх отдельных разделов – «Көккөл», «Шындығатай», «Мұзтау», – посвящённых творческим экспедициям к знаковым и сакральным местам, достойным поклонения.

Каждый из очерков имеет свою драматургию, насыщен фотокадрами, снятыми автором собственноручно, причём многие иллюстрации являются уникальными как по содержанию, так и по композиционному решению. И это неудивительно, учитывая интересные факты из биографии автора, окончившего художественную школу, имеющего навыки и взгляд художника, знающего раскрываемую тему изнутри, выросшего в этом заповедном краю.



Изобразительный ряд у Аскарова способствует динамике повествования, когда не нужно словами описывать очевидное, чем были прежде сильны литераторы, изящным слогом создающие зрительную картинку. Признаком зрелости и мастерства у писателей раньше считалось умение не рассказывать, живописать метафорами, а убедительно показывать всеми силами и средствами творческой кухни, насколько это было возможно.



Современная фотография фигурирует не на вторых ролях, в качестве дополнения, а иногда вполне может играть самостоятельную роль, вкупе текстовая сторона и изображение многократно усиливают воздействие.



В активе автора и статус первопроходца, пожалуй, первым из малого числа писателей и журналистов совершавшего восхождение на сакральную гору Мұзтау-Белуху, о чём можно прочитать в его книге.



В творчестве коллег-земляков высшая точка казахстанского Алтая прежде представлялась абсолютно недосягаемой для человека, окутанной мифами, как облаками, открывающей вершину тем, кому крупно повезёт.



В этом отношении Аскаров ушёл дальше и выше своих коллег-литераторов в прямом и переносном смыслах, раздвинув творческие горизонты в реальном пространстве и времени, преодолев пределы возможного. На этом фоне меркнут описания былых путешествий, совершённых в прошлом и позапрошлом веках приезжими учёными, историками, исследователями, чьи записки, очерки, научные отчёты брались за основу за неимением выбора.



ПРИРОДА КАК ХРАМ



Характерно, что творческие экспедиции проходили при самой активной помощи и поддержке руководства и сотрудников Катон-Карагайского государственного национального природного парка, потому что речь шла об особо охраняемых территориях, где большой фронт работы для защитников природы – биологов, экологов, – радеющих о её будущем. Итоги совместной работы и общения становятся пищей для умов науки и получают отражение в печатных трудах об описании редких для этого региона видов растений, животных, птиц и иных обитателей природы.



Любое, даже самое маленькое, путешествие по казахстанскому Алтаю – далеко не лёгкая прогулка, как может показаться на первый взгляд, поскольку в этих местах ещё совсем недавно не ступала нога человека. А чувствовать себя как рыба в воде на лоне первозданной природы способен лишь тот, кто унаследовал традиции далёких предков, кочевой культуры и навыков выживания, чувствуя себя неотъемлемой частью окружающей среды.



Маршруты экспедиций преодолевались с помощью вездеходов ГАЗ-66, верхом на лошадях, пешком по бездорожью, а также благодаря амуниции альпинистов, обуви с шипами-«кошками» для восхождения наверх по льду.



Если вспомнить фразу, что в жизни человека важен каждый шаг, то в условиях Алтая его надежда и спасение в мышечной памяти, которая нарабатывается годами и десятилетиями в экстремальных обстоятельствах, что для местных жителей в порядке вещей. Здесь каждый сын Алтая – прирождённый путешественник, бесстрашный охотник, рыболов, всадник, ориентирующийся в лесу и горах как у себя дома благодаря внутреннему «компасу», указывающему путь.



Словом, автор в книге выступает не как редкий гость в родных краях, а как незаменимый проводник, который открывает всему миру природу Алтая, её душу и сердце, приглашая взглянуть на неё, оценить и воздать должное.



В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ



Знакомясь с подробностями таких необычных путешествий, читатель имеет шанс поставить повествование «на паузу», вернуться к нему позже, в удобное время, а герои экспедиции не могут «выключиться» из процесса до самого конца пути, перемотать плёнку назад или вперёд – они живут в реальном времени, здесь и сейчас, не зная, что их ожидает впереди, каков финал этого предприятия. И это ещё один элемент интриги, достоверности, правды без малейших прикрас, повышающий градус напряжения и невольного сопереживания, сопричастности, в отличие от жанра фэнтези. Перед глазами читателя предстаёт образ жизни, состояние души истинных детей Алтая, ни в чём не уступающих героям известных произведений лучших писателей, поведавших о покорении Северного и Южного полюсов.



Многие могут в героях путевых очерков Аскарова узнавать самих себя, что для автора является самой высокой оценкой его писательского труда, максимально правдиво отразившего жизнь.

Мы намеренно отказались не только от пересказа содержания книги, но даже малейшей цитаты из неё, вопреки всем законам подобного жанра. Пусть читатели сами возьмут её в руки, сделают вывод и вынесут для себя главное, пройдя путь её героев от начала и до конца творческой экспедиции.



Глубокоуважаемому автору хотелось бы пожелать, чтобы его творческое вдохновение дарило читателям новые произведения, наполненные чувством преклонения перед родной землёй!

Таир Сапаргалиев

Фото «Рудный Алтай»

