Алексей Цой: «Пик пандемии возможен в конце марта»

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой назвал вакцинацию единственной альтернативой введения жёсткого локдауна.

На расширенном заседании Правительства под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева министр здравоохранения Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в республике.

На сегодняшний день в общемировом рейтинге по заболеваемости из 221 государства Казахстан находится на 109 месте. По смертности страна находится на 97-м, по количеству тестируемых на COVID-19 – на 69-м, по количеству выздоровевших – на 87-м, по количеству тяжёлых случаев – на 50-м.

С начала пандемии в Казахстане зарегистрировано 179720 больных с положительным результатом теста на COVID-19 и 47445 случаев пневмонии с признаками КВИ. Выздоровело 87% пациентов. Загруженность инфекционных стационаров составляет 31%, реанимационных коек – 19%.

Говоря о готовности медорганизаций к предполагаемому росту числа заражённых КВИ, министр отметил, что оказывать помощь больным в Казахстане готовы более 74 тысяч врачей, из них профильных специалистов – 28 тысяч.

В 2020 году значительно окрепла материально-техническая база медучреждений. Так, в регионы поступило 1167 единиц санитарного автотранспорта, для сельских жителей закуплено 100 передвижных медкомплексов. В инфекционные стационары поставлено более пяти тысяч аппаратов ИВЛ, 43 тысячи коек обеспечены кислородом. Построено 15 инфекционных стационаров, завершён ремонт трёх перепрофилированных объектов.

Алексей Цой остановился на прогнозе развития эпидемиологической ситуации до конца 2021 года, отметив, что при сохранении действующих ограничительных мер вероятный пик регистрации случаев возможен уже в конце марта этого года.

Министр напомнил, что с 1 февраля в стране планируется старт кампании вакцинации, которая будет проходить поэтапно с учётом поступления вакцины.

– Все медорганизации страны прошли обучение, разобрали все возможные вопросы при вакцинации. Логистическая цепь построена в температурном режиме от 4 до 8 градусов. Для нас было дополнительным вызовом обеспечить холодовую цепь в формате «минус 20 градусов», потому что первой вакциной, применённой в стране, будет российская «Спутник V». Проведена соответствующая работа с регионами, закуплено дополнительно холодильное оборудование. На всех хабах «СК-Фармация» в регионах оборудование имеется. Сейчас проверяется логистика, – доложил Президенту министр здравоохранения.

– Вакцинация – единственная альтернатива введения жёсткого локдауна, – подчеркнул Алексей Цой.

Итак, стартующая с 1 февраля вакцинация в Казахстане использует препарат из России. Между тем на подходе отечественный продукт – вакцина QazCovid-in, получающая всё больше гарантий надёжности.

В Министерстве образования и науки, под чьей эгидой идёт работа над препаратом, заявили, что платформа инактивированной вакцины достаточно известна и безопасна. Все компоненты большинство граждан получали ранее в составе других вакцин. Единственным новым компонентом является инактивированный вирус.

– Инактивированная вакцина считается традиционной, она более эффективна, технология её приготовления не так сложна, и она безопаснее, чем другие виды вакцин. К тому же она создаёт такой же крепкий иммунитет, как и у переболевшего человека, и этот иммунитет очень надёжный и полноценный. Компоненты, которые применяются для приготовления инактивированной вакцины, абсолютно безвредны. Именно поэтому нами был выбран инактивированный тип вакцины для создания QazCovid-in, – сообщил ведущий учёный-вирусолог НИИ проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК, доктор наук, профессор Леспек Кутумбетов.

Многих казахстанцев волнует вопрос, будут ли привиты их дети и насколько это безопасно. В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения напомнили, что согласно статье 77 Кодекса о здоровье народа любая вакцинация, в том числе от коронавирусной инфекции, осуществляется на добровольной основе. Каждый гражданин в случае несогласия вправе дать письменный отказ от вакцинации.

Стоит особо отметить, что детям до 18 лет и людям в возрасте старше 65 лет вакцинация «Спутник V» не показана, в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности для этих возрастных категорий. Кроме того, вакцинации против КВИ не подлежат люди с острой и бессимптомной формой COVID-19 и люди, контактировавшие с больным инфекционным заболеванием, включая КВИ.

При этом в комитете подчеркнули, что вакцины являются безопасными. Любая лицензированная вакцина проходит тщательную проверку в рамках нескольких этапов испытаний и только после этого признаётся пригодной к использованию. После вывода вакцин на рынок они регулярно становятся объектом повторных проверок.

Для большей ясности в ведомстве ответили на наиболее часто задаваемые вопросы о вакцинации против COVID-19 в Казахстане.

– Будет ли вакцинация в Казахстане обязательной?

– Вакцинация в Казахстане является добровольной. Согласно статье 77 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» любая медицинская процедура, в том числе и вакцинация, проводится только с информированного согласия прививаемого. Административной или уголовной ответственности за отказ от вакцинации в Казахстане не предусмотрено, любые притеснения будут являться незаконными.

– Какую вакцину будут применять в Республике

Казахстан?

– С 1 февраля 2021 года в РК начнётся вакцинация против КВИ с использованием вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), которая произведена в России. Далее с 15 февраля к процессу вакцинации будет присоединена вакцина Гам-КОВИД-Вак, произведённая на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со 2 квартала 2021 года планируется подключить к процессу вакцинации препарат отечественного производства QazCovid-In, который в настоящее время находится на третьей фазе клинических испытаний.

– Кто сможет получить вакцину от коронавируса?

– Вакцинация будет осуществляться поэтапно с учётом поступления вакцины. При этом в первую очередь вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат уязвимые группы населения, которые подвержены высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции, с дальнейшим охватом остальных групп населения, подлежащих иммунизации.

В последующем планируется расширение контингента с включением дополнительных уязвимых групп населения: сотрудники МЧС, МВД, Минобороны, КНБ, Службы государственной охраны.

– Будет ли вакцинация платной? Какова стоимость одной прививки?

– Вакцинация против коронавирусной инфекции для уязвимых групп населения будет предложена на бесплатной основе.

– Опасна ли вакцина от коронавируса? Есть ли у неё побочные действия?

– Для определения противопоказаний требуется появление инструкции к вакцине с полными данными о показаниях, противопоказаниях, возможных неблагоприятных проявлениях после иммунизации, способах введения и условиях хранения и транспортировки. В связи с этим перечислить противопоказания в данный момент не представляется возможным. Важно отметить, что на введение любых вакцин организм человека отвечает выработкой иммунитета, а также развитием неблагоприятных проявлений после иммунизации – таких, как кратковременное повышение температуры тела, покраснение и отёк в месте введения вакцины.

– Возможна ли аллергическая реакция на вакцину от коронавируса?

– Перед любой вакцинацией медицинский работник уточняет наличие аллергии у прививаемого. В случае если имеется тяжёлое аллергическое заболевание, человеку даётся медицинский отвод от прививки. При этом предугадать аллергическую реакцию невозможно, так как каждый организм индивидуален. В целях своевременного реагирования следует оставаться под медицинским наблюдением (в стенах медучреждения) первые 30 минут после получения прививки: именно в этот промежуток возможно проявление аллергической реакции на вакцину.

– В России проводится ежедневный телефонный опрос тех, кто получил вакцину. У нас тоже предусмотрены такие технические моменты?

– Все вакцинированные первые 30 минут будут находиться в медицинском учреждении под наблюдением врача. Затем следующие три дня они будут находиться под наблюдением участковых врачей по месту прописки. Кроме того, каждому вакцинированному человеку выдаётся специальная памятка с указанием возможных побочных эффектов вакцины и номеров телефонов поликлиник, в которые они смогут обратиться в случае проявления таких

симптомов.

– Будут ли прививать вакциной от коронавируса детей?

– Вакцина «Спутник V» противопоказана детям до 18 лет, соответственно, получить её смогут лишь совершеннолетние граждане РК. Вакцина казахстанского производства в настоящий момент находится на третьей стадии клинических испытаний. На сегодняшний день нет утверждённой инструкции по отечественной вакцине, поэтому контингент для её применения находится на стадии определения.

– Где будет применяться вакцина, которую выпускают на Карагандинском заводе?

– Вакцина Гам-КОВИД-Вак, произведённая на базе Карагандинского фармацевтического комплекса, будет использоваться только в Республике Казахстан.

– Почему прививку нужно обязательно получить в два этапа?

– Вакцину от коронавируса следует вводить в два этапа с интервалом в 21 день. Первая доза даёт непродолжительный защитный эффект за счёт выработки небольшого количества антител. Вторая доза усиливает и закрепляет действие первой, количество антител в организме человека воз-растает.

– Прошла ли российская вакцина «Спутник V» достаточную проверку качества?

– Данная вакцина прошла государственную регистрацию в РФ и на протяжении нескольких месяцев используется для иммунизации уязвимых слоёв населения. По данным Фонда прямых инвестиций РФ, около 50 стран подали заявку на приобретение данной вакцины, а некоторые страны (Беларусь, Аргентина, Сербия) уже успешно применяют.

Согласно действующему законодательству, при ввозе незарегистрированных лекарственных средств на территорию Республики Казахстан обязательно наличие электронной копии документа производителя, подтверждающего качество лекарственного средства, с переводом на казахский или русский языки (сертификаты анализа или протокол испытаний или паспорт качества с показателями оценки качества). В настоящее время постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № 850 утверждены Правила временной государственной регистрации вакцин против коронавируса COVID-19, произведённых в Республике Казахстан.

– С какими ещё производителями вакцин, кроме российских, ведутся переговоры о сотрудничестве?

– В настоящее время Министерством здравоохранения РК проводятся переговоры с производителями вакцин против коронавирусной инфекции, включая Sinovac, Sinopharm (Китай), Phizer (США).

– Какие вакцины разрабатываются в нашей стране?

– В числе вакцин-кандидатов против коронавирусной инфекции, зарегистрированных Всемирной организацией здравоохранения, находятся пять вакцин-кандидатов казахстанского производства. Первая – инактивированная вакцина, разрабатываемая Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Комитета науки Министерства образования и науки РК, находящаяся на стадии клинических исследований. Четыре другие – субъединичные вакцины, находящиеся на стадии доклинических исследований и разрабатываемые:

– Казахским национальным аграрным университетом совместно с Университетом Штата Огайо (США);

– Казахским национальным аграрным университетом;

– Национальным центром особо опасных инфекций имени Айкимбаева;

– НИИ ПББ.

– Что такое электронный паспорт вакцинации?

– Электронный паспорт вакцинации – это медицинская история вакцинации. Это ключевой модуль (функциональность) в сфере здравоохранения для оказания непрерывного ведения, контроля и мониторинга вакцинируемого населения. В данный момент разработка ЭПВ находится на стадии завершения. Работоспособность паспорта будет реализована посредством информационных ресурсов Министерства здравоохранения для медицинских работников, а для пациентов – посредством использования мобильного приложения eGov Mobile.

Электронный паспорт вакцинации будет доступен в мобильном приложении eGov Mobile непосредственно после прохождения процедуры вакцинации. В ЭПВ будут содержаться сведения о гражданине, о виде вакцины, которую он получил, этапность процедуры проведения вакцинации, а также наблюдения в поствакцинационный период.

– В интернете распространяются слухи о массовом чипировании населения посредством вакцинации. Насколько это правдоподобно?

– Ни одна вакцинация в Республике Казахстан не предполагает никакого чипирования людей. Перед тем как получить прививку, каждый человек имеет право ознакомиться с инструкцией, где дана информация о составе вакцины.

– Почему вакцину от коронавируса разработали так быстро?

– В период пандемии возникла острая необходимость в данной вакцине. Разработка вакцин от COVID-19 проходила в условиях крайней срочности на фоне массового заражения и гибели людей от коронавирусной инфекции во всём мире. Кроме того, фармацевтические компании вложили значительные ресурсы в быструю разработку вакцины из-за глобальности проблемы. Но скорость, с которой она была произведена, совсем не означает, что компании обошли стороной протоколы безопасности.

Что касается конкретно вакцины «Спутник V», то в

НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, где она была создана, опирались на предыдущие разработки. Ещё до пандемии Центр открыл технологическую платформу для создания вакцин и препаратов против РНК-содержащих оболочечных вирусов, к которым относится и коронавирус SARS-CoV-2.

– Нужна ли справка о наличии антител перед вакцинацией? Нужно ли вакцинироваться тем, кто уже переболел COVID-19?

– Согласно инструкции о применении при подготовке к вакцинации справка о наличии антител не потребуется. Кроме того, согласно рекомендациям Министерства здравоохранения проведение вакцинации возможно не ранее шести месяцев после перенесённого заболевания.

Айгуль Биданова

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой

Нур-Султан