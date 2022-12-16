Алаколь: зона притяжения

Алаколь остаётся главной точкой притяжения в развитии туризма в Урджарском районе. Только в этом году на побережье целебного озера отдохнули не менее 1,2 млн человек. И количество туристов из года в год только увеличивается. Не последнюю роль в этом играют особые природно-климатические условия. Ведь в Урджаре, помимо казахстанской здравницы, есть на что посмотреть и чему удивиться.

Урджарский район – просто уникальный уголок природы, где особый климат создал благоприятные условия для выращивания садов. Недаром южный склон Тарбагатайских гор по праву считается колыбелью древнейшей яблони Сиверса.

Здесь мирно соседствуют степной и горно-таёжный ландшафты. Можно проскакать на лихом коне по степным просторам или совершить пеший поход в глубины старинных диких яблоневых садов, пересекая звонкие горные речки, красивейшие ущелья и усыпанные цветами долины, где можно полакомиться дикими ягодами и сорвать яблочко, не сходя с тропы.

Пёстрое озеро

И всё же жемчужиной этого райского края, вне всякого сомнения, остаётся озеро Алаколь. Затерянное в окружении величественных гор, оно предстаёт перед восхищённым взором во всём своём великолепии, а ведёт к нему единственный проход, названный Джунгарскими воротами.

Наблюдательные люди недаром прозвали любимое озеро Алаколем, что в переводе означает Пёстрое озеро. Алаколь меняет цвет в зависимости от погоды, времени дня и даже времени года. В ясные солнечные дни оно может быть небесно-голубым и невероятно прозрачным, а во время шторма волны приобретают тёмно-коричневый оттенок.

Да, на Алаколе, в силу особых природно-климатических условий, время от времени проходят самые настоящие штормы, по силе ветра и высоте поднимаемой волны вполне сравнимые с морскими. Причём шторм на Алаколе – явление стремительное и опасное. Но находится немало смельчаков, кто специально приезжает в Урджарский район в середине августа, когда наступает штормовой период, чтобы полюбоваться на красоту разбушевавшейся стихии. Зрелище это стоит того.

А ещё это озеро с единственным в мире чёрным пляжем из хорошего качества окатанной гальки и гравия, содержит большое количество кремния. Высокое содержание минералов даёт целебный эффект, и потому Алаколь считается естественной природной здравницей.

Целебные свойства Пёстрого озера люди заметили ещё в давние времена. Однако в былые годы попасть сюда было практически невозможно, так как это приграничный с Китаем район, здесь располагалась закрытая пограничная зона. А потому и приезжали сюда лишь знающие люди, чтобы погреться на солнышке и искупаться в прозрачных солёных водах.

Уже в наши дни учёные, исследовав воду Алаколя, подтвердили, что по составу она сравнима с водами Чёрного и Мёртвого морей и включает в себя почти всю таблицу Менделеева, что способствует лечению кожных заболеваний (экземы, псориаза, нейродермита, крапивницы), заболеваний органов дыхания, болезней костно-мышечной системы (ревматоидный артрит, остеохондроз, радикулит) и нервной системы.

Считается, что вода Алаколя полезнее для мужчин, но и для женщин отдых на Алаколе приносит пользу. «Женским» же считается озеро Жаланашколь, расположенное неподалёку. Отдых на нём способствует лечению кожных и лёгочных заболеваний, снимает боль в суставах. Кроме того, в Урджарском районе в изобилии протекают богатые источники минеральных родоновых вод.

Многие туристы отмечают, что отдохнув на пляже летом, они не болеют простудными заболеваниями осенью и зимой. И этому никто не удивляется, ведь на Алаколе даже сам воздух оказывает целебный эффект. Чистый степной воздух, богатый морской солью и ароматами степного разнотравья, оказывает значительный лечебный эффект при заболеваниях дыхательных путей и даже при заболеваниях сердца. Лечебным является и солнце, щедро одаривая каждого витамином Д, недостаток которого в организме пагубно влияет на здоровье человека.

Многие, приехав на Алаколь, стремятся полежать на чёрной вулканической гальке – шунгите. Считается, что процедура умиротворяет, помогает избавиться от стрессов, а также активно прогревает внутренние ткани и органы. Ну и, конечно, главным достоинством Алаколя остаются его грязи, насыщенные сероводородом. Их применяют при лечении кожных заболеваний и болезнях суставов. Неподалёку, в горах, есть урочище Барлык-Арасан, где тоже имеются лечебные грязи.

Ставка на Алаколь

Видя, как стремительно растёт популярность Алаколя среди казахстанцев и даже жителей соседних стран, руководство Восточно-Казахстанской области ещё несколько лет назад приняло решение в развитии туристического кластера сделать ставку именно на это озеро. Сегодня начатое дело продолжает и руководство недавно образованной области Абай.

Была разработана специальная концепция, учитывающая весь спектр имеющегося в Урджарском районе туристического потенциала. Здесь сегодня развивают такие виды туризма, как лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, экологический, пляжный сельский и конный.

– Если мы приложим усилия, чтобы равномерно развивать в районе все сегменты туристического кластера, это привлечёт новых туристов, а также крупные инвестиции компаний, специализирующихся на организации отдыха и досуга для туристов самых разных категорий, – считает руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Урджарского района Ерзат Болатов.

Воздушными путями

Постепенно решаются и вопросы транспортной инфраструктуры. Сегодня в Урджарский район можно доехать не только на автомобильном или железнодорожном транспорте, но и воспользоваться услугами авиации. Из Усть-Каменогорска в Урджар можно снова долететь на самолёте. Нынешней осенью после реконструкции взлётной полосы в аэропорту Урджара был возобновлён авиарейс сообщением Усть-Каменогорск – Семей – Урджар.

Напомним, что для развития туристского потенциала Урджарского района, где располагается побережье озера Алаколь, в 2020 году были начаты работы по реконструкции малого аэропорта, финансирование проекта осуществлялось по государственной программе «Нұрлы жол». В рамках проекта была предусмотрена реконструкция взлётно-посадочной полосы и рулёжных дорожек, перрона, установка светосигнального оборудования, периметрового ограждения и многое другое. В целом модернизация аэропорта была направлена на повышение уровня стандартов безопасности и качества.

Кроме того, реконструировали не только здание аэровокзала, но и увеличили длину взлётно-посадочной полосы на 600 метров, теперь она составила 2100 метров, что позволило принимать борты более высокого класса. Кроме того, площадь перрона увеличена для двух самолетов.

Взлётно-посадочная полоса в аэропорту Урджара отныне может принимать самолеты таких авиакомпаний, как Air Astana, Scat, FlyArystan и Qazaq Air.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК заблаговременно провело конкурс по организации субсидируемых рейсов в аэропорт Урджара для определения подрядной авиакомпании. Также были выделены необходимые финансовые средства.

Так, на авиамаршрутах Урджар – Алматы и Урджар – Астана по итогам конкурса перевозчиком определена авиакомпания «Южное небо». Рейсы будут выполняться на воздушных судах «Ан-24» с частотой 10 рейсов в неделю по каждому направлению в летний сезон, в остальное время пять рейсов. Стоимость билета 14 тыс. тенге и 16 тыс. тенге соответственно.

Однако вместе с тем, ещё есть задачи по организации комфортного путешествия по Урджару железнодорожным транспортом. Так, немало предстоит потрудиться над благоустройством станции и здания железнодорожного вокзала в селе Коктума. Сегодня перрон представляет бетонную платформу. Поэтому здесь просто необходимы дополнительные работы по улучшению инфраструктуры железнодорожного сервиса для пассажиров: нужны комфортный зал ожидания, современная железнодорожная касса, комната отдыха и другие блага цивилизации.

Отдых с комфортом

Если ещё в первые годы ХХI века на Алаколе можно было отдохнуть разве что в небольшой юрте или плохо сколоченном вагончике, то сегодня здесь построено 350 объектов туризма, из которых 203 – дома и базы отдыха различного класса комфортности.

– Только в текущем году были открыты 13 новых баз отдыха, строительство которых потребовало инвестиций в сумме 1,5 млрд тенге. В прошлом году начала работу крупнейшая база отдыха на 400 мест. В 2023 году запланировано строительство ещё двух гостиничных комплексов высокого класса комфортности, – рассказал Ерзат Болатов.

Бурное строительство способствует тому, что количество приезжающих в Урджарский район на отдых растёт в геометрической прогрессии. Судите сами, если в 2009 году количество отдыхающих составляло не более 60 тысяч, то в текущем году на побережье Алаколя съехалось 1,2 млн человек. А в доковидный период количество туристов вообще достигало рекордных 1,7 млн человек.

Реальный сектор экономики

Развитие туристического кластера сегодня стало существенным подспорьем в реальном секторе экономики Урджарского района. К примеру, жители села Коктума, по давно сложившейся традиции, занимаются отгонным животноводством и подсобным хозяйством. Но в последние годы они стали активно включаться в туристическую отрасль, предоставляя отдыхающим гостиничные услуги. В первую очередь, сервисное обслуживание туристов стало для местных жителей дополнительным источником дохода. Более того, по мнению докторанта Казахского национального исследовательского технического университета имени К. И. Сатпаева Адилета Валеева, для местного населения предоставление сервисных услуг отдыхающим сегодня стало одной из главных статей дохода и занятости.

Есть к чему стремиться

Однако существуют и серьёзные проблемы, связанные с бурным строительством вокруг побережья. В первую очередь, это пожарная безопасность. Слишком тесно друг к другу стоят деревянные шале и домики. Что и привело к тому, что летом текущего года в результате ночного пожара были уничтожены сразу четыре базы отдыха.

Чтобы предотвратить подобное, в Урджарском районе уже разрабатывается проектно-сметная документация для строительства пожарного депо в одном из прибрежных сёл. Само же строительство намечено на 2023-2024 годы. Кстати, пожарная спецтехника для Алаколя уже есть – МЧС РК пополнило материально-техническую базу пожарных подразделений вновь созданной области Абай. Часть спецавтомобилей будет направлена и в Урджарский район.

Другая проблема тоже связана с безопасностью. Сегодня на повестке дня стоит вопрос берегоукрепления побережья Алаколя. По словам специалистов, ежегодно до 10 метров берега уходит под воду. И если не провести берегоукрепительные работы, то продолжать работы по благоустройству территории вокруг баз отдыха будет просто бессмысленно.

По словам местных жителей, в селе Коктума, в результате подмыва берегового уступа, несколько улиц села просто ушли под воду. Вместе с береговым уступом разрушению подвергаются жилые дома, хозпостройки, дороги улиц, гостевые дома и другие строения. Чтобы компенсировать утраченное, в районе выдаются земельные участки тем, чьи дома погибли в результате подмыва берега.

В 2020 году в ВКО разрабатывалась проектно-сметная документация на берегоукрепление Алаколя на сумму около 17,5 млрд тенге. Однако до сих пор эти работы не проведены. И одной из причин для этого является тот факт, что берегоукрепительные работы финансируются исключительно из республиканского бюджета. Будь это не так, укреплением берегов Алаколя занялись бы уже пару лет назад.

Ещё одна проблема, которую предстоит решить – это сбор, сортировка, утилизация и переработка твёрдых бытовых отходов на побережье Алаколя. Во время купального сезона потребляется большое количество продуктов, не характерных для сельской территории. Из них образуются огромные кучи мусора, а вывозить их практически некуда. По данным докторанта Казахского национального исследовательского технического университета имени К. И. Сатпаева Адилета Валеева, площадь полигонов твёрдых бытовых отходов у сёл Коктума, Акши и Кабанбай, по результатам космического экомониторинга, сегодня превысила 1 кв. км. При сильных ветрах, характерных для этой территории в осенне-весенний период, пакеты, пластиковые бутылки разносятся за пределы полигонов. Чтобы решить вопрос, необходимо строительство новых полигонов ТБО с современными сортировочными линиями и, возможно, с переработкой вторсырья.

Как отметили в областном акимате, местные исполнительные органы готовы поэтапно реализовать проекты, связанные с развитием инженерных коммуникаций и экологии, но при условии, если бизнесмены, в свою очередь, будут честно и в полном объёме платить налоги. Вот тогда все поступившие в бюджет области налоговые отчисления будут направлены на благоустройство и инфраструктуру Алаколя.

Екатерина Гуляева

Фото Тлеубека Шаяхмета

Урджарский район