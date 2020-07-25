Алаколь: закрыть нельзя открыть

Восточное побережье озера Алаколь вновь продолжает приём отдыхающих. Постановление, подписанное государственным санитарным врачом Урджарского района о закрытии курортной зоны, приостановлено.

Самый популярный в Восточном Казахстане курорт лихорадит. Открытие купального сезона-2020 на пёстром озере произошло 19 июня. В связи с неблагоприятной эпидемио-

логической обстановкой по коронавирусной инфекции, сложившейся в регионе, урджарским предпринимателям было разрешено принимать туристов, но с условием, что заполнение баз должно быть не более, чем на 50 процентов от проектной мощности. Плюс ко всему владельцы турбаз выполнили санитарные требования на своих объектах, приобретя на собственные средства антисептики, маски, защитные коврики, аппараты УФО и прочее на весь летний сезон.

Однако в самый разгар туристического сезона неожиданно для всех вышло постановление, подписанное главным санитарным врачом Урджарского района Ляззат Шокобалиновой. В документе сообщалось: «С 23 июля 2020 года прекратить приём отдыхающих в места отдыха и проживания в туристско-рекреационной зоне озера Алаколь Урджарского района. Отдыхающим, прибывшим до 23 июля 2020 года, разрешено оставаться на базах отдыха до завершения срока путевки».

К слову, на сегодняшний день региональные санврачи наделены полномочиями ужесточать карантинные требования, принимать решения о закрытии зон отдыха, пляжей и туристических объектов в зависимости от эпидобстановки.

Столь непопулярное решение о закрытии курортной зоны вызвало шквал негодования местных туроператоров. Кроме открытого письма Президенту страны бизнесмены обратились и с коллективной досудебной претензией к акиму Урджарского района и главному государственному санитарному врачу района.

– Мы все работали в надежде на то, что сезон состоится до конца августа, чтобы хоть как-то покрыть все издержки. Кроме того, что у нас имеются обязательства в банках, которые необходимо платить ежемесячно до следующего сезона, нам надо выплачивать заработную плату своим работникам, – заявили бизнесмены.

Речь шла и о туристах, оплативших бронь, железнодорожные и авиабилеты, а также анализы ПЦР. При этом деньги за это никто бы им не вернул. Туроператорам в свою очередь пришлось бы изыскивать средства, чтобы возвращать деньги за оплаченные путевки.

В этот же день руководство Палаты предпринимателей ВКО организовало видеоконференцию с участием предпринимателей, главного санврача ВКО, председателя Комитета индустрии туризма и других. Результатом конструктивного диалога стало вышедшее 24 июля Постановление № 18 главного государственного санитарного врача ВКО, согласно которому действие Постановления № 7 главного государственного санитарного врача Урджарского района приостанавливается. Акиму Урджарского района, государственным, правоохранительным и специальным органам, физическим и юридическим лицам, Урджарскому районному управлению контроля качества и безопасности товаров и услуг следует обеспечить выполнение Постановления главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 1 июня 2020 года № 12 «О дальнейших мерах по предупреждению заболеваемости коронавирусной инфекцией, вызванной CОVІD-19, среди населения Восточно-Казахстанской области».

Иными словами, ситуация в конечном итоге сложилась благополучно для всех. Люди, купившие путёвки и билеты, смогут приехать на Алаколь. Туристический сезон на озере продлится до конца августа.

Аида Жумекенова