Акын и философ  

Сразу два памятника поэту и просветителю Абаю Кунанбайулы установлены в Курчумском районе.

Первый из них расположен на площади районного центра. Второй – в селе Маркаколь, что находится на восточной окраине района, у самой государственной границы с Китаем.

Стоит заметить, ранее на территории района не было ни одного памятника Абаю. Теперь фигуры духовного реформатора и великого мыслителя, чьё творческое и философское наследие изучается во всём мире, украшают две части района. От них исходит особая аура, настраивая на некую возвышенную, философскую волну каждого, кто оказался рядом с памятниками. Церемонии их открытия, с учётом карантинных требований, прошли без скопления людей. В торжественной обстановке звучали стихи, посвящённые великому поэту.

С сёлах Курчум и Маркаколь появились ещё и фонтаны. В Маркаколе также открыта детская площадка. Реализация проектов проведена в рамках программы Комплексного плана развития Курчумского района на 2020 – 2024 годы. За пять лет в рамках этой программы предстоит инвестировать в разные сферы района в общей сложности более 56 млрд тенге.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район