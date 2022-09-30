Аквакультура ВКО на плаву

О перспективах развития рыбоводства области на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказал руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мурат Кусаинов.

В частности, он отметил, что согласно Программе развития рыбного хозяйства на 2021-2030 годы (принятой 5 апреля 2021 года) в Восточном Казахстане планируется к 2030 году ежегодно получать 9 774 тонны товарной рыбы. Причем, речь идёт о продукции, пользующейся высоким спросом. В том числе, это 8 578 тонн рыбы лососевых, 1 151 тонна – карповых и 45 тонн осетровых видов рыб. Задачи перед рыбоводами стоят очень серьёзные, и здесь важно то, какими путями нужно добиваться результата.

– Рост объёмов выращивания товарной рыбы будет обеспечиваться за счёт расширения двух существующих участков и создания семи новых садковых линий, – сообщил Мурат Кусаинов. – Всего девять участков общей мощностью 8,5 тонны в год.

Кроме того, поставленная задача будет выполняться за счёт расширения восьми существующих водоёмов и создания 11 новых озёрных хозяйств общей мощностью 378 тонн в год. Вместе с тем, делается расчёт на достижение проектных мощностей прудового хозяйства ТОО «БНВХ», это в объёме 773 тонны в год, а также индустриального хозяйства ТОО «ОстФиш» – 45 тонн в год.

Руководитель управления также проинформировал, что на сегодняшний день 11 водоёмов для осуществления деятельности новых озёрных хозяйств закреплены на 100 процентов. Для создания садковых линий закреплены четыре необходимых участка. Остальные три участка являются пока свободными, поэтому на них предполагается привлечение потенциальных инвесторов. Соответствующие конкурсы проводят Комитет рыбного хозяйства профильного министерства и его территориальные подразделения.

Первые итоги

Естественно, возникает вопрос, каковы предварительные результаты рыбоводов региона за прошедший период? Чем они могут похвастать?

– Показатели по объёму выращенной товарной рыбы за отчётный 2021 год выполнены полностью, – говорит Мурат Кусаинов. – Если статистику рассматривать конкретно по отдельным видам, то получается следующая картина: всего выращено 480 тонн рыбы. В том числе приходится на карповые – 36,5 тонны, лососевые – 436 тонн, осетровые – 7,5 тонны.

По мнению специалистов, на начальном этапе работа проведена неплохая, свидетельствующая о значительном потенциале рыбной отрасли Восточного Казахстана и имеющихся местных кадров. Об этом можно судить по их дальнейшим целям и программам деятельности с обязательным прицелом на рост и обеспечение качества.

– В 2022 году запланировано достичь объёма производства 1297 тонн товарной рыбы, – продолжает руководитель профильного управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО. – На сегодняшний день выращено 726 тонн рыбной продукции. Из общего объёма на форель (лососевые виды) приходится 620 тонн, карповые – 98,5 тонны и осетровые – 7,5 тонны.

Добавим, что основой товарного выращивания рыбы является наличие соответствующих кормов и особенно специального «посадочного материала», из которого далее предстоит в результате упорного труда, терпения и профессионального мастерства вырастить взрослых особей. От этих двух критически важных позиций напрямую зависит работа специалистов рыбоводной отрасли Восточно-Казахстанской области.

По официальным данным, потребность в кормах к 2030 году составит порядка 15 тыс. тонн при соблюдении оптимальных норм кормления рыбы. Поставка импортных кормов для лососевых и осетровых видов рыб налажена из Алматы при помощи одной из отечественных компаний.

Между тем ТОО «Усть-Каменогорский мукомольный комбинат» в пробном порядке начало выпуск кормов для карповых. В 2021 году осуществлена первая поставка в объёме 8 тонн, в текущем году предусмотрено 100 тонн.

Совместно с АО «Каzakh Invеst» ведётся работа по поиску потенциальных инвесторов для строительства высококачественных кормов для личинок рыбы.

Рыбная молодь

Потребность в посадочном материале к 2030 году составит 16 млн шт. молоди рыбы. Специалисты уточняют, что доля лососевых – 11 млн шт., карповых – 5,2 млн и осетровых – 62 тыс. шт. Словом, это именно то, из чего рыбоводы выращивают взрослых особей.

Бухтарминским нерестово-выростным хозяйством за прошлый год выращено 4 млн шт. молоди карповых рыб. В 2022 году инкубировано 20 млн шт. личинок карповых. Общее количество сеголеток будет подсчитано в октябре.

– Налажено получение личинок сиговых рыб, в частности, рипуса, пеляди в инкубационных цехах ТОО «Шыгыс Универсал» и ТОО «ГрандФиш» в 2022 году в объёме более 50 млн шт., – говорит Мурат Кусаинов. – В прошлом году подобный показатель составил 30 млн шт.

Мальки и оплодотворённая икра форели на сегодня являются привозными из Польши и Алматы. Для получения гипофиза, икры, молок, а также для создания маточного и ремонтного поголовья запланировано ежегодно выделять квоты на воспроизводственный лов. В 2022 году подобный лимит составляет 13,4 тонны.

По информации профильного ведомства, в целях сохранения рыбных запасов в естественной среде объёмы зарыбления водоёмов ВКО увеличены в пять раз. Эта работа проводится на постоянной основе. В частности, 42 млн шт. молоди выпущено в водоёмы области в 2021 году.

В весенний период 2022 года объёмы зарыбления достигли 55,7 млн шт. Здесь расклад по статистике следующий: зарыблено личинками рипуса – 23,5 млн шт., личинками пеляди – 32,2 млн шт.

Чтобы не перегружать читателей цифрами, уточним, что существует практика весеннего и осеннего зарыбления, своя методика подсчёта рыбного поголовья. Выпуск молоди осуществляется на озере Зайсан, в Бухтарминском, Шульбинском, Усть-Каменогорском водохранилищах и на различных местных водоёмах.

В основном зарыбление проводится такими ценными породами рыб, как сазан, карп, белый амур и сиговыми видами, в число которых входят пелядь, рипус.

Кадры и субсидии

В целом аквакультура как новое направление хорошо приживается в Восточном Казахстане. Профильное управление сообщает, что есть меры помощи рыбоводам.

– Для возмещения части расходов, понесённых субъектами аквакультуры при инвестиционных вложениях, выдано субсидий на сумму 10,2 млн тенге, – говорит руководитель управления. – Из них 6,8 млн – для ТОО «ШыгысУниверсал» и 3,4 млн –ТОО «ГрандФиш».

В общей сложности, в текущем году предусмотрено предоставление 90 млн тенге инвестиционных субсидий.

Кроме того, по данным профильного ведомства, закреплены законодательно субсидии на покупку кормов, лекарств и посадочного материала, разработку биологических обоснований, содержание маточного стада и в данный момент находятся на рассмотрении.

С 2021 года на базе одного из колледжей организовано обучение рыбоводов в количестве 20 человек с прохождением практики на действующих производствах.

– В результате реализации Программы будет создано 360 новых рабочих мест, объём выращивания товарной рыбы в перспективе увеличится в 30 раз, – подвёл итог Мурат Кусаинов. – С учётом промыслового улова общий объём полученной рыбы ежегодно будет составлять до 20 тыс. тонн. Из них лимит на вылов составит 10 тыс. тонн.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива