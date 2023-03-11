Акцент на качество жизни

В Усть-Каменогорске новые микрорайоны застраиваются в соответствии со всеми требованиями к современным жилым комплексам.

Глава региона Даниал Ахметов в рамках рабочей поездки по областному центру посетил сразу несколько строительных площадок в левобережной части города.

Так, в микрорайоне, который расположен за областным театром драмы, уже в этом году начнётся возведение школы на 600 мест.

– Это совершенно новые решения архитектурного плана, – сказал аким области. – У нас комплексный подход к этому строительству, здесь будут школа, детский сад, социально-культурные объекты. Во всех новых микрорайонах ширина проезжей части во дворах составляет шесть метров, предусмотрено полтора парковочных места на одну квартиру.

Строители предлагают разный уровень отделки квартир, есть и черновые, есть и те, что сдаются в чистовом варианте – достаточно поставить мебель и технику и можно комфортно жить. Собственно, это и есть основные требования, которые сегодня предъявляются к жилым домам – акцент должен быть сделан на качестве жизни. Только в 2023 году в этом микрорайоне введут в эксплуатацию 386 тысяч квадратных метров жилья.

Как отметил в ходе рабочей поездки глава региона, в рамках проекта «Комфортная школа» в этом году начнут строительство шести учебных заведений в регионе, три из которых – в Усть-Каменогорске. И ещё один очень важный проект, который реализуется по программе государственно-частного партнёрства, это завершение строительства бывшего здания колледжа, который стал, пожалуй, одним из самых известных долгостроев в районе КШТ. Теперь здесь появится школа-интернат на 910 мест для детей, одарённых в математике и других цифровых и точных науках.

– Этот проект позволит нам сконцентрировать внимание на детях, у которых есть способности к современным цифровым наукам. Акцент также будет сделан на развитии полиязычия – казахского, русского и английского языков, – подчеркнул Даниал Ахметов.

Также глава региона рассказал о том, что одна из строительных компаний представила интересный проект по возведению культурно-спортивного комплекса в районе КШТ, поскольку это динамично развивающаяся часть города, там с каждым годом становится всё больше жителей, и для них такой объект будет очень нужным.

Дарья Штейн