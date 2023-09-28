Активы на будущее

«Рудный Алтай» продолжает постоянную рубрику, в которой на актуальные вопросы читателей отвечают специалисты АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

– Слышал, что Социальным кодексом предусмотрены изменения в выплатах из ЕНПФ по установленному графику. Можете пояснить, что именно поменялось?

– Значительных изменений в порядке осуществления пенсионных выплат из ЕНПФ не произошло. С даты вступления в силу Социального кодекса, то есть с 1 июля 2023 года, выплаты производятся в порядке, установленном на момент осуществления пенсионных выплат. Ранее в соответствии с методикой расчёта размера пенсии, утверждённой постановлением Правительства РК от 02.10.2013 года, он рассчитывался от суммы пенсионных накоплений на дату обращения получателя.

К примеру, согласно подпункту 1) пункта 3 правил № 521 в случае, если сумма пенсионных накоплений на дату осуществления выплаты из ЕНПФ не превышает двенадцатикратный размер минимальной пенсии, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, данная сумма выплачивается получателю из ЕНПФ единовременно.

В остальном порядок выплат по графику остался прежним. В соответствии с пунктом 1 статьи 207 Социального кодекса назначение пенсионных выплат по возрасту производится женщинам: с 1 января 2023 года до 1 января 2028 г. – по достижении 61 года; с 1 января 2028 года – по достижении 61,5 года; с 1 января 2029 года – по достижении 62 лет; с 1 января 2030 года – по достижении 62,5 лет; с 1 января 2031 года – по достижении 63 лет.

Для назначения выплат по графику в связи с наступлением пенсионного возраста необходимо обращаться в Государственную корпорацию «Правительство для граждан».

Люди с бессрочной инвалидностью 1 или 2 группы для назначения выплат должны обратиться в ЕНПФ. Сделать это можно в одном из отделений фонда либо в личном кабинете на сайте enpf.kz.

Кроме того, получатели этой категории могут вызвать мобильную группу специалистов ЕНПФ, подав заявку на сайте enpf.kz в разделе «Электронные сервисы».

– Недавно я устроился технологом на предприятие химической промышленности. Моя работа входит в перечень производств, связанных с вредными условиями труда. Должен ли мой работодатель оплачивать обязательные профессиональные пенсионные взносы самостоятельно или вычитать их из моей зарплаты?

– ОППВ осуществляются работодателями за счёт собственных средств в пользу работников, занятых на работах с вредными условиями труда. Эти профессии предусмотрены перечнем, утверждённым Приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 24 мая 2023 года № 170.

Отметим, что размер обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), подлежащих уплате в ЕНПФ, составляет пять процентов от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления ОППВ.

В случае исключения вредных условий труда, подтверждённых результатами аттестации производственных объектов, уплата обязательных профессиональных пенсионных взносов не осуществляется.

Оплату обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ не производят за лиц, достигших пенсионного возраста; военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лиц, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года; получателей пенсионных выплат за выслугу лет.

– Если мне необходимо получить услугу от ЕНПФ, то я должен дать согласие на сбор и обработку персональных данных. Для чего это нужно?

– ЕНПФ предоставляет пенсионные услуги вкладчикам (получателям) в соответствии с требованиями законодательства. Фонд при реализации своих законодательных функций выступает оператором / собственником информационной системы, содержащей персональные данные вкладчиков (получателей), их поверенных лиц, законных представителей.

При оказании услуг ЕНПФ производит обмен с информационными системами (базами данных) третьих лиц, к которым относятся государственные органы и (или) государственные юридические лица. Реквизиты документа, удостоверяющего личность обратившегося лица, в информационной системе ЕНПФ, благодаря такому обмену, актуальны. Подчеркнём, Ваши данные не передаются частным либо прочим юридическим лицам.

Благодаря взаимодействию с государственными структурами и обмену информацией ЕНПФ при оказании пенсионных услуг не истребует от обратившегося лица копии документов и (или) данных в случае их наличия в информационных системах государственных органов и (или) государственных юридических лиц. ЕНПФ обеспечивает оперативное и эффективное обслуживание, соответствующее требованиям законодательства Казахстана, исключает факты мошенничества.

Таким образом, в целях качественного оказания ЕНПФ пенсионных услуг осуществляется сбор и обработка персональных данных вкладчиков (получателей) / законных представителей / поверенных лиц, содержащихся в информационных системах государственных органов и (или) государственных юридических лиц.

– Могу ли я перевести 100 процентов своих пенсионных накоплений частным компаниям, управляющим инвестиционным портфелем?

– Вкладчики могут передать в доверительное управление не более 50 процентов пенсионных накоплений за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) без учёта порога минимальной достаточности управляющим инвестиционным портфелем (УИП), выбрав такую компанию самостоятельно.

Вкладчики, у которых есть добровольные пенсионные накопления, смогут передать в УИП до 100 процентов этих средств.

При этом следует отметить, что гарантию сохранности пенсионных накоплений государство предоставляет только той части сбережений, которая находится в ведении Национального Банка Республики Казахстан (НБРК). А ответственность за сохранность пенсионных накоплений, передаваемых в личное управление, и их доходность несёт выбранная вкладчиком компания. Поэтому, прежде чем перевести часть пенсионных накоплений в доверительное управление УИП, рекомендуется ознакомиться с действующим перечнем управляющих компаний на рынке, изучить их инвестиционные декларации на сайте ЕНПФ, обзоры инвестиционной деятельности, подробнее ознакомиться с опытом и результатами работы выбранной частной компании, тщательно учитывать возможные риски. Ознакомиться с информацией о них можно на сайте www.enpf.kz в разделе «Услуги» – «Реестр управляющих инвестиционным портфелем».

Подробная статистика по передаче пенсионных накоплений за счёт ОПВ и (или) ОППВ в доверительное управление также доступна на сайте www.enpf.kz в разделе «Показатели» – «Передача пенсионных накоплений управляющим компаниям».

– Если я недоволен результатами инвестиционной деятельности выбранной компании, управляющей моими пенсионными активами, когда смогу перевести их назад под управление НБРК?

– В соответствии с Социальным кодексом РК с 01.07.2023 года сократился срок возврата пенсионных накоплений из доверительного управления УИП в доверительное управление НБРК. То есть вы можете подать заявление в ЕНПФ на возврат пенсионных накоплений от УИП в доверительное управление НБРК спустя один год с даты их передачи в доверительное управление УИП (ранее можно было подать заявление только через два года после первоначальной передачи пенсионных накоплений УИП).

В случае, если пенсионные накопления переводились несколько раз одному и тому же УИП, то их возврат в доверительное управление НБРК будет осуществляться не ранее, чем через год с даты первоначальной передачи пенсионных накоплений УИП.

Для перевода пенсионных накоплений в одну или несколько УИП, а также возврата под управление НБРК вкладчику необходимо обратиться в ЕНПФ с заявлением, которое можно подать через личный кабинет на сайте ЕНПФ либо прийти в любое отделение ЕНПФ.

Вся необходимая информация и пошаговая инструкция при переводе части пенсионных накоплений за счёт ОПВ и (или) ОППВ в УИП, размещена на сайте www.enpf.kz в разделе «Услуги» – «Перевод части пенсионных накоплений в доверительное управление».

Бахыт Сарсембаева