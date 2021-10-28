Активный город без барьеров

Общественность Усть-Каменогорска активно участвует в реализации государственных проектов, положительно влияющих на развитие городской среды.

С сентября этого года Общественный совет возглавляет Инесса Чернышёва, директор гимназии № 38. По её словам, организация так называемого третьего сектора обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления города с общественностью, помогает вовлечению её участников в процесс принятия и реализации управленческих решений, касающихся социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни нашего города.

На очередном заседании городского общественного совета, прошедшем 22 октября, были рассмотрены наиболее актуальные вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства областного центра, трудоустройства граждан из социально опекаемой категории. В работе заседания приняли участие руководители самостоятельных отделов городского акимата.

Созданию безбарьерной среды в Усть-Каменогорске уделяется особое внимание. Руководством города принимается комплекс мер для обеспечения доступности и создания равных возможностей для лиц с особенностями психофизического развития во всех сферах жизни общества.

– Сотни горожан имеют инвалидность, многие – с детства. Это ставит перед государством и обществом сложные задачи адаптации этих людей в современную жизнь. Безбарьерность – это возможность для граждан с ограниченными возможностями здоровья участвовать в общественной, производственной, творческой жизни родного города и страны, получать достойное образование и квалифицированную работу, вести полноценную и насыщенную жизнь, – подчеркнула Инесса Чернышёва.

На заседании была заслушана информация руководителя городского отдела занятости и социальных программ Альмиры Мусиновой о реализации проекта «Безбарьерный Усть-Каменогорск». По её словам, в городе проводится планомерная работа по адаптации объектов социальной инфраструктуры для людей, в том числе детей, с особыми потребностями. Для этого безбарьерная среда создаётся как внутри зданий, так и на прилегающих к ним территориях. Оборудуются входные пути, маршруты перемещения внутри здания, создаются комплексные информационные системы для ориентации и навигации в пространстве зданий, оборудование санитарно-гигиенических помещений.

Требуют внимания общественности и дворовые территории. По словам председателя Общественного совета, жители многоэтажек, особенно новостроек, часто жалуются на неудовлетворительное состояние тротуаров и проездов, на отсутствие парковок для автомобилей, детских игровых и спортивных площадок, а также слабое освещение или неработающие фонари, на опасные скамейки там, где они есть.

О том, как ведутся работы по реконструкции дворовых территорий в рамках реализации программы «Мой двор», рассказал руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Еркын Тураров.

Члены Общественного совета заострили внимание на том, что при выполнении работ необходимо учитывать обязательное освещение двора, ограждение и продумывать доступность для лиц с особыми потребностями. Особые замечания прозвучали по качеству асфальтового покрытия.

Участники заседания также обсудили проекты постановлений об установлении квоты рабочих мест для трудоустройства граждан из числа молодёжи, не достигших совершеннолетия, оставшихся без попечения родителей инвалидов; лиц, освобождённых из мест лишения свободы, и лиц, состоящих на учёте службы пробации, на 2022 год. Были рассмотрены вопросы повышения базовых ставок земельного налога на неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения.

Подводя итог встречи, Инесса Чернышёва отметила, что Общественный совет нацелен на сотрудничество с местными органами власти по различным направлениям. И эта работа должна быть обоюдовыгодной.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено Общественным советом г. Усть-Каменогорска