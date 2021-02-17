Активные меры предосторожности по COVID-19 привели к низкой циркуляции гриппа в эпидсезон – эксперт

Сегодня на площадке Службы центральных коммуникаций снова обсуждали актуальный вопрос профилактики вирусных заболеваний и укрепления иммунитета.

По словам экспертов, насчитывается более 200 тысяч возбудителей острых вирусных инфекций. Они передаются воздушно-капельным и контактным путями. К примеру, воздушно-капельный предполагает вдыхание распылённых в воздухе частиц слизи в результате чихания или кашля инфицированным в радиусе 0,9 метра. При мелкодисперсном распылении с возникновением частиц диаметром менее 10 мкм, радиус может увеличиться до 1,8 метра и дальше. Именно поэтому важно соблюдение дистанции, которое, как показывает практика, многие игнорируют. Однако, те, кто строго следует правилам обезопасили себя ещё от одного вируса – рассказала заместитель директора филиала НЦОЗ МЗ РК «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» Манар Смагул.