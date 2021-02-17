Активные меры предосторожности по COVID-19 привели к низкой циркуляции гриппа в эпидсезон – эксперт
Сегодня на площадке Службы центральных коммуникаций снова обсуждали актуальный вопрос профилактики вирусных заболеваний и укрепления иммунитета.
По словам экспертов, насчитывается более 200 тысяч возбудителей острых вирусных инфекций. Они передаются воздушно-капельным и контактным путями. К примеру, воздушно-капельный предполагает вдыхание распылённых в воздухе частиц слизи в результате чихания или кашля инфицированным в радиусе 0,9 метра. При мелкодисперсном распылении с возникновением частиц диаметром менее 10 мкм, радиус может увеличиться до 1,8 метра и дальше. Именно поэтому важно соблюдение дистанции, которое, как показывает практика, многие игнорируют. Однако, те, кто строго следует правилам обезопасили себя ещё от одного вируса – рассказала заместитель директора филиала НЦОЗ МЗ РК «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» Манар Смагул.
«Возбудителей острых вирусных инфекций на сегодня насчитывается более 200 тысяч, они характеризуются, в первую очередь, поражением верхних и нижних дыхательных путей и передаются непосредственно воздушно-капельным и контактным путём. От путей передачи и исходят меры профилактики. Таких, как сегодня, социальное дистанцирование, ношение масок, гигиена рук, предотвращают контактную передачу вирусных инфекций и, естественно, это ведение здорового образа жизни. Хотела бы ещё подчеркнуть, в текущем году в эпидемический сезон по ОРВИ и гриппу, учитывая активные меры предосторожности в отношении COVID-19, отмечается низкая циркуляция гриппа», — резюмировала эксперт.