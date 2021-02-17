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Активные меры предосторожности по COVID-19 привели к низкой циркуляции гриппа в эпидсезон – эксперт

17.02.2021
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Sick young Caucasian woman covered with grey blanket sitting on bed with closed eyes, blowing nose with napkin. Illness, pain concept

Сегодня на площадке Службы центральных коммуникаций снова обсуждали актуальный вопрос профилактики вирусных заболеваний и укрепления иммунитета.

По словам экспертов, насчитывается более 200 тысяч возбудителей острых вирусных инфекций. Они передаются воздушно-капельным и контактным путями. К примеру, воздушно-капельный предполагает вдыхание распылённых в воздухе частиц слизи в результате чихания или кашля инфицированным в радиусе 0,9 метра. При мелкодисперсном распылении с возникновением частиц диаметром менее 10 мкм, радиус может увеличиться до 1,8 метра и дальше. Именно поэтому важно соблюдение дистанции, которое, как показывает практика, многие игнорируют. Однако, те, кто строго следует правилам обезопасили себя ещё от одного вируса – рассказала заместитель директора филиала НЦОЗ МЗ РК «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» Манар Смагул.

«Возбудителей острых вирусных инфекций на сегодня насчитывается более 200 тысяч, они характеризуются, в первую очередь, поражением верхних и нижних дыхательных путей и передаются непосредственно воздушно-капельным и контактным путём. От путей передачи и исходят меры профилактики. Таких, как сегодня, социальное дистанцирование, ношение масок, гигиена рук, предотвращают контактную передачу вирусных инфекций и, естественно, это ведение здорового образа жизни. Хотела бы ещё подчеркнуть, в текущем году в эпидемический сезон по ОРВИ и гриппу, учитывая активные меры предосторожности в отношении COVID-19, отмечается низкая циркуляция гриппа», — резюмировала эксперт.

17.02.2021
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