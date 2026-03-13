В городе Усть-Каменогорске с марта 2025 года действует Центр активного долголетия. В настоящее время здесь более двухсот пенсионеров занимаются лечебной физкультурой, посещают занятия по йоге и танцам, укрепляют здоровье в различных кружках и секциях, пробуют свои силы в творчестве, содержательно и красиво проводят свободное время. Работа центра доказывает, что и в пожилом возрасте можно жить активно, бодро и осмысленно.

Центр активного долголетия – не просто место для проведения досуга, а обитель жизнелюбия, непрерывного поиска, искреннего стремления к освоению нового. Каждый пенсионер, пришедший сюда, находит для себя необходимое: кто-то уделяет внимание укреплению здоровья, а кто-то приступил к осуществлению давней мечты. Среди посетителей есть представители самых разных профессий, в том числе доцент и профессор филологических наук.



Здесь действуют кружки ремёсел и прикладного искусства, арт-терапия, лечебная физкультура, залы йоги и танцев, отделения для занятий музыкой. В распоряжении пенсионеров интеллектуальные игры – шахматы и тоғызқұмалақ, – а ещё настольный теннис и уютная зона отдыха. Каждый посетитель имеет возможность заниматься любимым делом, находить новых друзей и придерживаться активного образа жизни.



– В центре, открытом при поддержке акима области, на сегодняшний день около тысячи человек приняли участие в различных кружках и получили возможность с пользой проводить свободное время. Они могут посещать один кружок в течение трёх месяцев, после чего освобождают место для других. Однако можно записаться в следующий кружок и заниматься творчеством или спортом, – знакомит с работой центра его директор Адильбек Кожахметов.



ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ



Наиболее востребованные направления в центре – лечебная физкультура, йога и тренажёрный зал. С утра до вечера здесь не прекращается движение: посетители занимаются йогой, затем упражняются на тренажёрах, а после этого посещают уроки танцев.



В центре действуют девять групп лечебной физкультуры, с которыми работают четыре инструктора. Все инструкторы – профессиональные тренеры, специалисты легкоатлетического центра «Ольга Рыпакова». В одной группе в среднем занимаются 20–25 человек. Поскольку пенсионеры не являются профессиональными спортсменами и занимаются с целью укрепления здоровья, они посещают занятия два-три раза в неделю. Люди пожилого возраста быстро устают, и это также необходимо учитывать.



– В нашу группу приходят пожилые люди в возрасте от семидесяти до восьмидесяти лет и даже старше. Большинство из них всю жизнь были заняты работой, семьёй, детьми, общественными обязанностями и не могли уделить время своему здоровью. Теперь, когда появилось свободное время, они начали уделять внимание себе и систематически заниматься вместе с нами. Во время занятий мы выполняем простые и безопасные упражнения, направленные на улучшение функций рук и ног, повышение гибкости суставов и сохранение равновесия, – говорит тренер по йоге Николай Ситников.



Йога способствует не только физическому, но и духовному развитию. Регулярная практика меняет сознание человека, расширяет его взгляд на жизнь, дарит спокойствие и внутреннюю гармонию.

– Например, одна из наших участниц в возрасте 70 лет освоила позу «Верблюд» (Ustrasana) – это непростая асана. А мужчина 63 лет, несмотря на то что занимается всего два месяца, уверенно выполняет упражнение «мост», – рассказывает Николай Ситников.



Гульнар Садуақасқызы, освоившая асану «Верблюд», искусством которой мы восхищались, с сентября регулярно посещает центр. Помимо йоги она занимается в тренажёрном зале и вне центра занимается плаванием.



– Николай – замечательный тренер. Он учит нас слушать своё тело. Объясняет, как работает каждая мышца, как правильно выполнять наклоны. Особенными являются и занятия, которые проводит другой наш тренер – Абылхайыр. Он даёт комплексную нагрузку на всё тело, включая в работу все мышцы. В результате после каждого занятия мы выходим из центра в приподнятом настроении, – поделилась пенсионерка.

Гульнар Туменбаева, которой за семьдесят, ранее на протяжении пяти лет занималась скандинавской ходьбой. Однако, по её словам, после прихода в центр в её жизни начался новый этап. Она стала заниматься в тренажёрном зале и осваивать различные техники йоги.



– Этот центр – большая возможность, предоставленная нам. Каждый человек может прийти сюда, ответственно отнестись к своему здоровью и набраться сил. Я изучила множество упражнений, о которых раньше не знала. Моё тело стало гибким и лёгким, – говорит Гульнар апай.



БОДРОСТЬ В ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ



Самому активному аксакалу центра – восемьдесят шесть лет. Глядя на походку, движения и отношение к жизни Токтасынa Кажыкенулы, трудно поверить, что он достиг столь почтенного возраста. Он собран, статен, подвижен, говорит уверенно.



Токтасын ата окончил Алматинский политехнический институт и долгие годы работал в производственной сфере. Начав с рядового специалиста, он вырос до уровня главного инженера по охране труда и технике безопасности. Всю сознательную жизнь посвятил честному труду.

Но особенным его делает не возраст, а молодость духа. После выхода на пенсию у ветерана словно открылось второе дыхание.



– Чтобы каждый день недели проходил содержательно, я заранее планирую его. Участвую в шахматных турнирах, играю в тоғызқұмалақ, осваиваю бильярд. Посещаю занятия по йоге и танцам, а по воскресеньям – танцевальный вечер, – говорит аксакал.



Пенсионер в восемьдесят шесть лет танцует вальс, қара жорға и другие виды танцев. Его движения лёгкие, он точно чувствует ритм музыки. Танец не является для него нагрузкой, напротив, он придаёт ему силы. У него есть постоянная партнёрша, и когда они выходят на сцену – видишь не их возраст, а гармонию.



Для Токтасынa Кажыкенулы действует формула «движение – это жизнь». Действительно, восемьдесят шесть лет – лишь цифра в паспорте, а настоящий возраст – в молодости сердца.



СЧАСТЛИВОЕ МЕСТО



Для супругов Галины и Есмурата Мажикеновых пенсионный возраст ознаменовал новый этап, наполненный возможностями, движением и творчеством. На протяжении года они активно занимаются танцами, спортом и участвуют в различных культурных мероприятиях в Центре активного долголетия .



– Сейчас мы ограничиваемся не только венским вальсом. Наша хореограф Айгүл Аңсағанқызы показывает нам красивые движения и за короткий срок учит новым танцам. Благодаря этому мы освоили русский танец, испанский, венский и бальные танцы, а также латиноамериканские – ча-ча-ча, самбу – и национальные казахские танцы, такие как вальс «Көктем», қара жорға, киіз басу, – рассказывают Мажикеновы.



Танец не является их единственной активностью в течение дня. В центре также проводятся занятия по шахматам, настольному теннису и другие кружки, и они стараются посещать их все.

– Иногда приходим раньше, чтобы успеть поиграть в теннис. Раньше я занимался боксом, борьбой, теннисом.



В городе есть бассейны с льготами для пенсионеров, туда мы тоже ходим плавать. Центр же удобен тем, что все кружки находятся в одном месте, – говорит Есмурат Мажикенов.



Галина, кореянка по национальности, сейчас записалась на курсы казахского языка и изучает его. Она хочет освоить хотя бы разговорный уровень.



Танцевальная группа центра в течение года выступала в доме престарелых, в центрах занятости, на различных общественных мероприятиях. Они также участвовали в большом концерте, прошедшем 1 октября на сцене «Ертіс концерт».



Сейчас танцевальная группа готовится к ответственному этапу: 11 апреля в Алматы состоится второй международный конкурс танцев для возрастной категории 60+, где они покажут своё мастерство. Примерно 25 человек готовятся к конкурсу. Жюри будут оценивать два танца – народный и в свободном жанре.



– Мы все пенсионеры. Все расходы на дорогу, костюмы – за свой счёт. Поэтому сейчас ищем спонсоров. Планируем написать письма в городские предприятия с просьбой о помощи, – говорят Мажикеновы.



У творческих людей, которые долго занимались танцами, есть и свои пожелания.

– Обычно одна стена в танцевальных залах полностью зеркальная. Мы хотели бы, чтобы у нас было такое же. Зеркало позволяет сразу видеть движения и исправлять ошибки. Сейчас мы снимаем видео и смотрим дома. Думаем, что зеркало не слишком дорогое, возможно, найдутся спонсоры, – поделились пенсионеры.



По словам Мажикеновых, центр – настоящее счастливое место для пенсионеров.

– Это молодой центр. Поддержка таким учреждениям нужна. Тогда и люди пожилого возраста смогут вести активную жизнь и оставаться частью общества, – говорят супруги.



РЕМЁСЛА – ТРЕНИРОВКА ДЛЯ МОЗГА



– Арт-терапия, кружок по изготовлению изделий из шерсти тоже привлекают много пенсионеров. Они рисуют, создают сувениры из шерсти, собирают панно из разно-цветных нитей. В соседней деревне Бестерек есть музей, его руководитель Сәкен Ғайса приглашён к нам, чтобы познакомить пенсионеров с творчеством.



В музей приезжают гости со всей страны, и мы можем показать им изделия наших женщин. Некоторые могут купить их как памятный сувенир.



В будущем планируем тесно сотрудничать с музеем, – рассказывает директор центра Адильбек Кожахметов.



Роза Асанова много лет работала в медицине, служила здоровью людей. Однако после семидесяти лет открыла для себя новый мир – мир национальных ремёсел. В кружке по валянию и созданию изделий из шерсти в центре активного долголетия Роза апай не только занимается творчеством, но и получает возможность заглянуть внутрь своей души. Ремёсла научили её терпению, выдержке и сосредоточенности.



– Долгое время занимаясь учёбой и работой, мы не придавали большого значения искусству валяния. Совмещение цветов, продуманное создание деталей – это не просто труд, это тренировка для мозга, – говорит она.



На панно из шерсти, созданных руками пенсионерки, изображена природа родного края Маркаколя, водопад в Катон-Карагае, природа Алаколя. Все её работы поражают своей красотой.

По словам Розы апай, с возрастом особенно важно поддерживать активность мозга. Ремёсла развивают мелкую моторику, помогают сохранить память и уменьшают стресс. Это один из естественных способов замедления старения.



Помимо ремёсел пенсионерка изучает тоғызқұмалақ, шахматы и играет в настольный теннис. Этот вид спорта помогает поддерживать подвижность, быструю реакцию и общую физическую активность, считает она.



Пенсионерка из Усть-Каме-ногорска Алмаш Ахмадиева делает миниатюрные изделия из шерсти и дарит их близким. Недавно она смастерила маленький сувенирный валенок, помещающийся на ладони. Такие изделия считаются оберегом, символом защиты.



Ранее Алмаш занималась скандинавской ходьбой и лечебной физкультурой. Позже записалась на йогу, присоединилась к кружкам по тоғызқұмалақ и шахматам. Сейчас она ещё и активная участница танцевальной группы центра.



Жизнь в центре не ограничивается только занятиями. Здесь организуются торжества, совместные чаепития, встреча Нового года и празднование дней рождения. Танцевальная группа, в которой участвует Алмаш, приглашалась на разные мероприятия и несколько раз выступала на сцене. Сейчас они осваивают цыганский, венский и корейский танцы.



– Танец – это движение, настроение, энергия. Когда выходишь на сцену, забываешь о возрасте, – поделилась Алмаш апай.



ПРОЕКТ «ЖИВАЯ КАРТА»



Биолог по профессии Ирина Новикова долгие годы работала на кафедре анатомии и физиологии животных в Усть-Каменогорском педагогическом институте (ныне – ВКУ имени С. Аманжолова). Потом жизнь привела её в техническую сферу и производство.



В любой среде она привыкла работать с коллективом и людьми.

После выхода на пенсию Ирина Петровна снова обратилась к ремёслам и начала творческий поиск. По совету сына она пришла в центр активного долголетия. Сначала сомневалась, но потом это место открыло ей новые горизонты. Она попробовала арт-терапию, а так как раньше увлекалась рисованием, то искала для себя что-то новое. Так она пришла к искусству валяния.



Ирина Петровна начала изучать не только сухое, но и влажное валяние шерсти, благодаря чему можно создавать картины, скульптуры и бытовые изделия. Сейчас она планирует реализовать большой творческий проект вместе с подругами. Их мечта – создать войлочную физическую карту Восточного Казахстана к празднику Наурыз. Это не политическая и не административная карта, а точное отображение природного рельефа. Для Ирины Петровны этот проект особенно дорог, так как она биолог. Горы, реки, озёра и равнины – всё воспроизводится из шерсти влажным методом. После высыхания картину дорабатывают иглой, размещают мини-скульптуры животных и птиц, обитающих в регионе.



– Наш край похож на маленькую Швейцарию: есть и горы, и равнины, и реки. На карте мы также отметим снежного барса и редких животных, занесённых в Красную книгу. Также на широких равнинах планируем разместить маленькие войлочные юрты и табуны лошадей. То есть это будет не просто карта, а «живая карта». В общем, наши идеи безграничны, но сначала нужно найти образец физической карты области. Надеемся, что читатели смогут нам в этом помочь, – говорит Ирина Новикова.



Ирина Петровна хочет поднять войлочное искусство до уровня скульптуры. Среди её работ есть изделия в форме слона из скорлупы, декоративные скульптуры. Слова её наставника «Нет плохой работы, нужно только уметь её видеть» научили её находить новый образ в каждом произведении.

Работа с кожей – также одно из её любимых направлений. Ранее она экспериментировала с сочетанием шерсти и кожи, создавая уникальные фактуры. Так появились две авторские сумки: одна декоративная из кожи и шерсти, вторая – с рельефным изображением льва. Они не продаются спешно, так как каждая работа – плод поиска, обучения и опыта.

Сегодня для Ирины Петровны пенсионный возраст – не конец, а новое начало. Когда научные знания, любовь к природе и творческая фантазия соединяются, идея создать изображение всего региона из шерсти выглядит как естественное продолжение жизненного пути.



БЕЗ КОНКУРЕНЦИИ И СОПЕРНИЧЕСТВА



Сауле Серикбаева посещает центр активного долголетия с ноября.

– Главная цель моего прихода – развивать себя, изучать новое, освоить шитьё. Так как раньше я не занималась этим, пришлось много учиться. Сначала мы не знали, как заправлять швейную машину и правильно её использовать. Наши руки были неловкими, строчки получались кривыми.

Постепенно мы освоили зигзаговую строчку, научились правильно держать ткань и развивать ловкость рук. Это не только ручной труд, но и полезное занятие для мозга и памяти, – рассказывает пенсионерка.



Женщины в возрасте 73–82 лет с детства занимались шитьём, вышивкой и созданием лоскутных одеял. Но сейчас они осваивают швейные машины с электроприводом. Некоторые купили их на свои сбережения и привезли в центр.



– Раньше после шитья мы уставали. Сейчас – одно удовольствие: руки свободны, а ногой управляем машиной, работа продуктивная, – говорят женщины.



Для мастериц в центре организуют показы мод. К празднику Наурыз каждая шьёт национальные костюмы и готовится к конкурсу.



– Нас научили держаться на сцене и демонстрировать одежду. Это было большим открытием и новым опытом. Сейчас мы ежемесячно участвуем в разных мероприятиях. Также учимся вязанию и изготовлению различных изделий, – говорит 82-летняя Бикамал апай.



В центре нет конкуренции и соперничества. Наоборот, важны обучение друг у друга, поддержка и удовольствие от совместной работы. Каждая проведённая здесь минута дарит вдохновение и мотивацию, а стремление пожилых людей к жизни вызывает истинное восхищение.



УСЛУГИ ЦЕНТРА РАСШИРЯЮТСЯ



Сегодня количество посетителей центра растёт, а спектр услуг расширяется. В связи с этим ощущается нехватка пространства. Большая часть кабинетов здания выделена под кружки для пенсионеров. После занятий предусмотрено место для чаепития, что очень важно для социальной коммуникации посетителей.



– Наша главная цель – создать максимально комфортные условия для пенсионеров. Поэтому кабинеты прежде всего отведены под кружки и активность. Сейчас ведутся переговоры о временном бесплатном использовании ещё одного-двух кабинетов. В случае положительного решения арт-терапия, ремёсла и вязание будут переведены в отдельные кабинеты, – рассказал Адильбек Кожахметов.



Также решается вопрос с гардеробом: необходимо выделить отдельное место для переодевания мужчин. По словам руководителя учреждения, каждый посетитель должен чувствовать себя свободно и удобно.



С целью расширения деятельности центра начата поэтапная работа по открытию филиалов в районах Восточного Казахстана.



В Катон-Карагайском районе рассматривается здание бывшего сельского клуба, и вместо первоначально предложенных 70 квадратных метров достигнута договорённость о 150 квадратных метрах. Планируется принять на работу в центр двух человек, устроенных на общественные работы. В дальнейшем предусмотрено включение их в штат и обеспечение постоянного финансирования.

В Шемонаихинском районе инициатива также получила поддержку, местные представители ознакомились с работой центра. Планируются рабочие поездки для обмена опытом.



В Тарбагатайском районе центр активного долголетия был открыт в прошлом году, однако это учреждение не относится к областному филиалу и работает за счёт районного бюджета в составе медико-социального учреждения.



В целом по плану в каждом из 12 районов области будет открыт филиал с двумя сотрудниками. В настоящее время из-за ограниченности бюджета инициатива реализуется через программу общественных работ.



– Наша цель – открыть центры, подчинённые областному филиалу, во всех районах. Необходимое оборудование и кадровое обеспечение будут предоставлены постепенно, – подытожил Адильбек Кожахметов.

Айна Бакимбаева, перевод Даны Нагиевой

Фото Жібек Нұрахмет

