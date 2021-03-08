Активистка, отличница, глава хозяйства

Более 45 лет Балганым Огузбаева из села Прапорщиково встречает рассветы в поле. Для неё земледелие – не просто профессия, это её призвание.

Фермеры – люди особой закалки, удивительной жизненной силы. Тем более необычно видеть среди крепких, сильных хозяйственников женщин. 15 лет назад Балганым Огузбаева с нуля организовала крестьянское хозяйство «Кировское». И сегодня ни в чём не уступает опытным аграриям.

Сказать, что на таких женщинах, как она, держится Земля – не будет преувеличением. Глава одного из крупных крестьянских хозяйств Глубоковского района, опытный специалист, щедрый меценат, прекрасная жена, заботливая мама и бабушка – вот далеко не полный перечень её «званий». В этой миловидной женщине удивительным образом сочетаются твёрдость и требовательность руководителя с безграничной добротой, заботой и стремлением помочь людям.

Балганым Асылхановна выросла в семье крестьян, поэтому не понаслышке знает о всех тяготах сельской жизни. У истоков создания колхоза Ордена Ленина имени Кирова стоял её дедушка Багыбай, а родители – Асылхан и Екатерина – наравне с другими трудились так, что колхоз стал «миллионером».

– С детства приходилось быть самостоятельной: со скотиной родителям помогать, корову доить, сено убирать, – вспоминает она. – Да и во время учёбы работали в колхозе: помогали в уборке урожая, на сенозаготовке, иногда и на ферме приходилось трудиться. И никто ведь тогда взрослым не смел перечить – уважали, прислушивались к их советам.

Балганым Асылхановна в школе всегда была активисткой, отличницей учёбы, за что в седьмом классе её премировали бесплатной путёвкой во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». На летних каникулах с 15 лет работала дояркой. В 1969 году за выработку рекордного количества выходов правление колхоза снова премировало трудолюбивую девушку бесплатной путёвкой в город-герой Ленинград.

Председатель колхоза твёрдо решил сделать из этой бойкой школьницы ветеринарного врача.

– Порекомендовал мне поступить в Семипалатинский зооветеринарный институт, – рассказывает фермер. – Да так убедительно рекомендовал, что и мысли не было, что может быть по-другому. Во время учёбы всегда интересовался моими успехами, а после окончания института принял на работу.

Более 30 лет Балганым Асылхановна добросовестно трудилась главным зоотехником животноводческого комплекса до момента распада колхоза. А потом наступили непростые времена, сельчанам приходилось приспосабливаться к новым, рыночным, условиям.

– Посоветовавшись с мужем Талгатом, детьми, братьями, решила организовать своё крестьянское хозяйство. Знала, что будет сложно, но не могла спокойно смотреть, как пропадает некогда процветающее хозяйство, создававшееся годами, – вспоминает глава КХ «Кировское».

Много пришлось испытать трудностей, но благодаря её решительности и поддержке родных созданное в 2007 году сельхозпредприятие смогло встать на ноги и быть на протяжении многих лет стабильным и процветающим.

Решать социальные вопросы родного села предпринимательница считает своей обязанностью. Активно участвует в его жизни, оказывая постоянную спонсорскую помощь в проведении различных мероприятий. В День Победы или в День пожилого человека поздравить уважаемых людей, накрыть стол для ветеранов для неё – святое дело. Регулярная помощь детям из малообеспеченных семей в сборе в школу стала для неё хорошей традицией. А уж благоустройство села, поздравление с юбилейными датами своих пайщиков, оказание помощи односельчанам в организации похорон, в случае наводнений или пожаров и вовсе для неё обычное дело.

– В работе, учёбе, общественной жизни, семейных делах закалялся мой характер, – делится наша героиня. – За всеми повседневными хлопотами жизнь пролетела как одно мгновение. Пора на замену нам, ветеранам поля, прий-ти молодым специалистам.

А для того чтобы привлечь их в село, Балганым Огузбаева наладила социальное партнёрство с Глубоковским аграрным колледжем, студенты которого ежегодно проходят в её хозяйстве практику.

Школьникам, которые пожелают обучаться сельскохозяйственным профессиям, бизнесвумен готова выплачивать ежемесячные стипендии от КХ «Кировское».

– К счастью, в сельском производстве произошли кардинальные преобразования: умные, многофункциональные машины выполняют всю трудоёмкую работу. Человек лишь управляет ими. В нашем крестьянском хозяйстве, например, вся сельхозтехника новая, управляется с помощью бортового компьютера. Условия труда комфортные, не сравнишь с прежними временами, – не без гордости отмечает она.

К слову, молодым специалистам в хозяйстве выплачивают, по сельским меркам, достойную заработную плату – а это более 200 тысяч тенге в месяц. Трёхразовое питание механизаторов – за счёт предприятия. Тем, кто не имеет жилья, приобретают дом в Прапорщиково. Проработал земледелец в крестьянском хозяйстве десять лет – дом переходит в его частную собственность.

С чистым сердцем, с умением трудиться в любых условиях, с любовью к родному краю – такая она, сельская женщина. Балганым Огузбаева признаётся, что, несмотря на все трудности, которые встречались на её жизненном пути, она – счастливый человек.

– Я нужна своим односельчанам, детям, внукам. Живу в постоянном труде, нескончаемых хлопотах – во всём этом и есть, наверное, женское счастье, – считает она.

Бахыт Сарсембаева

Фото из архива Балганым Огузбаевой

Глубоковский район