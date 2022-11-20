Аким ВКО: «Сегодня поистине значимая дата в истории Независимого Казахстана»

Глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов проголосовал на выборах Президента РК на избирательном участке № 9.

– Сегодня поистине ещё одна значимая дата в истории Независимого Казахстана – выборы Президента, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Я уже отдал свой голос на избирательном участке. Приятно видеть, что люди уверены в своём выборе и готовы активно проявлять свою гражданскую позицию ради стабильности и мира в нашей стране. Сегодня в ВКО работает 549 избирательных комиссий, среди которых 12 территориальных и 537 участковых. В их состав входит 3,5 тысячи человек. Свою миссию также выполняют и независимые наблюдатели, и я убеждён, что вместе мы сделаем правильный выбор и будем дальше идти по пути динамичного развития, роста экономики и социального благополучия казахстанцев.

Напомним, в регионе около 300 избирательных участков оборудованы всем необходимым для голосования людей с особыми потребностями.

Для тех, кто работает на производствах с непрерывным циклом – металлургов, вахтовиков, а также для пациентов стационаров действуют временные избирательные участки.