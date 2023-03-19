Аким ВКО Даниал Ахметов проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней

Глава региона отдал свой голос на избирательном участке №9, расположенном в школе №42. Примечательно, что вместе с Даниалом Ахметовым впервые на выборы пришли несколько молодых людей.

Аким области отметил, что сегодняшние выборы – это очень важное событие, которое останется в истории Казахстана, поскольку практически все политические реформы, инициированные Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, реализованы.

– Мы все становимся свидетелями изменения политического ландшафта и, безусловно, эти выборы дадут важный импульс развитию гражданского общества Казахстана, – отметил Даниал Ахметов. – Уверен, что сегодня мы изберём депутатов, которые придут с новой энергетикой, новыми мыслями и идеями.

Глава региона подчеркнул, что молодым людям, которые сегодня проголосовали впервые очень важно верить в свою страну и самим принимать активное участие в политических и социальных реформах, сохраняя активную гражданскую позицию.



Впервые голосующий Эдуард Вютерих рассказал о том, что молодое поколение ждёт от этих выборов дальнейшего развития демократизации и либерализации общества, повышения доверия к власти.

– Наш выбор полностью осознанный, не нужно бояться перемен, важно идти в ногу со временем, – поделился мнением ещё один впервые голосующий Роман Лунёв.