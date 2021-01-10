Аким ВКО Даниал Ахметов отдал свой голос на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов

Глава региона проголосовал на выборах депутатов в Мажилис Парламента и маслихаты города и области в 12 часов на избирательном участке № 9, который находится в усть-каменогорской средней школе № 42.

По информации председателя участковой избирательной комиссии № 9 Бахыт Назарбаевой, к полудню на участке проголосовали 600 избирателей.

Аким области подчеркнул, что высокая активность избирателей свидетельствует об организованном казахстанском обществе, о желании людей принять участие в выборе своей судьбы, а также в дальнейшем укреплении и развитии страны, спокойном будущем подрастающего поколения.

– Меня радует отношение людей к своей Родине. Это показатель зрелости, высокой ответственности граждан. Отрадно, что с каждым годом всё больше женщин задействовано в сфере государственного управления. И в этом году, благодаря выборам, их количество возрастёт, – сказал Даниал Ахметов.

Поскольку выборы проходят в условиях пандемии КВИ, на всех 1039 избирательных участках области соблюдены санитарно-эпидемиологические нормы, чтобы каждый житель Восточного Казахстана смог реализовать своё избирательное право. Напомним, что голосование продлится до 20.00.

Дарья Антон