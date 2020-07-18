АКЦЕНТЫ НА ГЛАВНОМ

Несмотря на непростые экономические условия, сложившиеся во время карантинного периода, Восточно-Казахстанская область развивается динамично. Особое внимание в период пандемии власти региона уделяют социальной поддержке и защите уязвимых категорий граждан.

Аким области Даниал Ахметов в режиме видеконференции отчитался перед депутатами областного маслихата об итогах развития Восточного Казахстана.

– Пандемический кризис и связанные с ним массовые локдауны ударили практически по всем основным отраслям экономики и социальной сферы региона. Тем не менее, первоочередная задача, стоящая перед исполнительными органами сегодня, – сохранение здоровья и жизни людей. Наряду с этим в приоритете по-прежнему находятся вопросы социальной поддержки и защиты уязвимых категорий граждан, – отметил глава региона.

За полгода адресная социальная помощь назначена девяти тысячам семей на общую сумму 2 млрд тенге. Гарантированный социальный пакет выплачен для 11 тысяч детей – на 300 млн тенге. Дополнительно 930 млн тенге направлено на продуктово-бытовые наборы для 78 тысяч граждан области.

По инициативе Первого Президента РК — Елбасы Нурсултана Назарбаева в рамках акции «Біз біргеміз» материальную помощь получили 30 тысяч человек на 1,5 млрд тенге. На 21 млрд тенге 297 тысячам человек была оказана социальная помощь в размере 42 500 тенге.

В период чрезвычайного положения граждане из социально защищаемых категорий населения обеспечивались многоразовыми масками. С начала июля в городах и районах области возобновлена раздача 470 тысяч масок.

На постоянном контроле находится решение социальных вопросов для многодетных семей и малоимущих. Даниал Ахметов сообщил депутатам, как в области ведется работа по строительству жилья целевого назначения.

– В прошлом году мы построили и приобрели жилье на 1,6 миллиарда тенге для 523 многодетных семей, преимущественно проживающих на селе, – сказал аким ВКО. – До конца текущего года планируется обеспечить жильем еще порядка 570 многодетных семей. Мы намерены наращивать эти возможности – перед всеми акимами районов и городов поставлена задача в ближайшие месяцы ввести дополнительно по две тысячи жилых квадратных метров, что позволит практически полностью решить жилищный вопрос для этой категории граждан. К слову, количество очередников с 2017 года увеличилось в 3,8 раза, фактически будет выделено за этот период всего 1098 домов или квартир.

Глава региона также сообщил, что в ВКО завершается разработка новой жилищной программы под условным названием «Одноэтажный Восток», которая также будет направлена на решение вопроса обеспечения доступным жильем многодетных семей и социально уязвимых категорий граждан.

– В рамках антикризисных мер, в целях содействия продуктивной занятости, Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым инициирована «Дорожная карта занятости – 2020». На ее реализацию области выделено 77 миллиардов тенге по 817 инфраструктурным проектам.

На 1 июля целевые трансферты из республиканского бюджета освоены в сумме 12,6 миллиарда тенге, или 98 процентов от плана финансирования, завершено 343 проекта, создано 17,3 тысячи временных рабочих мест, или 92 процента от плана, – озвучил цифры Даниал Ахметов.

Экономическим эффектом от реализации «Дорожной карты», по его словам, станет реконструкция аэропорта в Усть-Каменогорске, ввод в эксплуатацию двух общежитий, завершение строительства радиологического центра онкологического диспансера в Семее, реконструкция областной больницы и многопрофильного центра онкологии и хирургии в Усть-Каменогорске.

Также будут отремонтированы 394 объекта социальной сферы, приведено в соответствие 87 км водопроводных сетей, 546 км дорог и улиц, 79 дворовых территорий, установлена

51 детская и спортивная площадки.Социальным эффектом от реализации проектов в рамках «Дорожной карты» станет создание 20 тысяч рабочих мест.

Не менее значимо в настоящее время оказание государственных социальных услуг лицам с инвалидностью. По информации представителя Управления занятости и социальных программ, с начала этого года граждане с ограниченными возможностями здоровья могут самостоятельно приобретать средства и услуги реабилитации непосредственно у поставщиков через Портал социальных услуг. В целях исключения прямого контакта начисление АСП за третий квартал осуществляется автоматически с учетом доходов второго квартала текущего года. Впервые обратившиеся за адресной социальной помощью подают заявление через портал e-GOV «Электронное обращение»

Бахыт Сарсембаева