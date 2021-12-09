Акцент на жизненных ситуациях

Единая платформа интернет-ресурсов госорганов стала доступна всем пользователям в новом формате.

Это уникальная платформа, которая объединяет все сайты местных исполнительных и центральных государственных органов, в том числе подотчётные Президенту РК (Агентство по делам государственной службы, Агентство по противодействию коррупции и другие), в единую и удобную структуру.

По информации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, платформа располагается на интернет-странице gov.kz и имеет мобильную версию, удобный интерфейс и интуитивно понятную навигацию.

В первом разделе «О Казахстане» посетители сайта могут узнать больше информации о стране. Далее следует основной раздел с категориями услуг, разделённый по вкладкам «Гражданам» и «Бизнесу». При клике на категорию отображается список материалов «Жизненных ситуаций» и всех государственных услуг по этой теме.

Во вкладке «Жизненные ситуации» посетители сайта смогут найти свод полезной информации по определённой теме с разделением на шаги, описанные понятным языком. Каждый материал, помимо полного разъяснения процессов, может охватывать процедуры получения сразу нескольких государственных услуг, связанных между собой одной тематикой, содержать ссылки на справочную информацию, документы, нормативно-правовые акты и онлайн-сервисы.

– Человек должен быть в центре любого процесса, связанного с предоставлением госуслуг. Чтобы главная страница платформы была максимально информативна и полезна, мы сделали упор на жизненные ситуации, – рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов. – Если, к примеру, родился ребёнок, нужно найти соответствующую жизненную ситуацию, выбрать её и получить доступ к информации о том, как прикрепиться к поликлинике, встать на учёт к врачу, выйти в декретный отпуск, зарегистрировать рождение ребёнка, встать в очередь в детский сад, оформить выплаты и пособия и так далее.

На данный момент пользователям доступно более 120 материалов по разным категориям. Это семья, здравоохранение, образование, регистрация бизнеса и другие. Под каждой «Жизненной ситуацией» есть форма для обратной связи, где каждый желающий может оставить свои замечания и предложения. По этим данным специалисты на регулярной основе будут улучшать качество контента.

Отметим, ранее платформа была доступна только для государственных органов. На сегодняшний день Единая платформа интернет-ресурсов госорганов консолидировала в себе сайты 18 центральных органов, 54 комитетов, 13 сайтов государственных органов, подотчётных Президенту РК и более 600 местных исполнительных органов, без перехода на сторонние ресурсы.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников