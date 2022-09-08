Акцент – на здоровье нации

В медицинском сообществе Восточного Казахстана обсудили Послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

Было отмечено, особое внимание Глава государства уделил созданию условий для обеспечения здоровья нации.

«Стратегические инвестиции в будущее страны. Люди – главная ценность нашей страны. Поэтому справедливое распределение национальных богатств и предоставление равных возможностей каждому гражданину – ключевая цель наших реформ. Гармоничное развитие общества возможно только при условии обеспечения здоровья нации», – сказано в Послании.

– Вдохновило, что Президент подчеркнул необходимость комплексного улучшения медицинской инфраструктуры, уделено особое внимание развитию сельского здравоохранения. Уверены, реализация строительства и оснащения медицинских, фельдшерско-акушерских пунктов в сёлах, где сегодня нет медучреждений, уже через два года полностью обеспечит первичной медико-санитарной помощью сельских жителей, – отметили в управлении здравоохранения.

Медики Восточного Казахстана убеждены, Глава государства акцентировал внимание на наиболее важных для здравоохранения вопросах.

– Послание Президента РК народу Казахстана – важное событие для любого жителя республики. Каждый находит в нём главное для себя направление. Эта программа конкретных практических дел, безусловно, касается всех казахстанцев и, в первую очередь, нас, медиков. Проблема нехватки квалифицированных кадров также не осталась без внимания Главы государства. И то, что в течение трёх лет ежегодное количество грантов на подготовку в резидентуре будет увеличено на 70%, безусловно, станет началом решения кадровых вопросов. Это в свою очередь позволит на деле улучшить здоровье нашей нации, – отметила директор ВКО МЦОиХ Анна Кухарева.

Главный врач областного Фтизиопульмонологического центра Райфа Сафиоллинова обратила внимание, в Послании Президента обозначены предельно конкретные меры, которые следует принять, чтобы повысить, в первую очередь, социальное благополучие Казахстана.

– Полностью поддерживаю меры, озвученные Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в Послании. Такие понятные народу обращения как нельзя лучше сказываются на моральном состоянии каждого гражданина, дают понять простому народу, что у руководства страны есть чёткое понимание дальнейших действий для выхода на новый уровень развития всех отраслей общества, – подчеркнула она.

Меруерт Бахтиярова