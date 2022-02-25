Акцент на рациональном выпасе

Свыше 300 населённых пунктов региона нуждаются в пастбищных угодьях.

В Министерстве сельского хозяйства РК уделяют повышенное внимание рассмотрению вопросов развития ресурсосберегающего земледелия, рационального использования пастбищ, проведения мероприятий по обводнению и борьбе с их деградацией и опустыниванием. На сегодняшний день это одни из актуальных направлений развития агропромышленного комплекса страны.

Ограничения поголовья не будет

7 февраля текущего года в Мажилисе Парламента РК был презентован законопроект «О личном подсобном хозяйстве» (ЛПХ). Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев проинформировал, какие сферы будет регулировать данный законопроект.

Во-первых, по его словам, ведомство определяет понятие ЛПХ, его статус как вид непредпринимательской деятельности, что крайне важно для налогообложения. Во-вторых, местные исполнительные органы наделяются конкретными полномочиями для создания условий для развития ЛПХ, усиливается их ответственность, вводится норма отчётности акимов перед жителями села. В-третьих, МСХ создаёт законодательную основу для оказания господдержки.

Министр вновь подчеркнул, что цели сокращать поголовье скота в ЛПХ нет. Главная задача – определить зоны ответственности государственных ведомств и внедрить чёткие алгоритмы поддержки.

– Мы не хотим ограничить поголовье, нужен учёт, чтобы мы знали, какого объёма пастбищ не хватает, – уточнил Ербол Карашукеев. – Деятельность ЛПХ будет классифицироваться как непредпринимательская, в ней может участвовать только одна семья.

Он также отметил, что ЛПХ не должны привлекать наёмных работников, иначе они будут превращаться в ИП. Если бы оставили эти лазейки, то многие предприятия воспользовались бы и ушли в этот сегмент, чтобы избежать налогов.

Нужны пастбища и господдержка

В Минсельхозе считают, что одной из самых больших проблем в сельском хозяйстве остаётся нехватка пастбищ. В ведомстве занимаются этим вопросом, но признают, что одним законопроектом проблему не искоренить.

– Нехватку пастбищ одним законом об ЛПХ решить невозможно, – заявил глава министерства. – Мы решаем этот вопрос системно – 1,7 млн га земли уже вернули в госсобственность.

Ербол Карашукеев сообщил, что в число сельскохозяйственных животных входит и рыба, поэтому новый законопроект коснётся и аквакультуры.

Депутат Мажилиса Парламента РК Павел Казанцев подчеркнул, что основную часть сельхозпродукции по-прежнему производят небольшие сельхозформирования и личные подсобные хозяйства, вклад которых в ВВП сельского хозяйства составляет около 75 процентов. При этом львиная доля государственной поддержки и льготного кредитования достаётся крупным сельхозтоваропроизводителям. Сегодня меры господдержки для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, отсутствуют.

Также от парламентариев прозвучали предложения о возврате законопроекта на доработку с учётом озвученных замечаний. Депутат Гульнара Бижанова назвала законопроект «сырым» и подчеркнула, что презентовать его людям с таким количеством недоработок не следует, иначе есть риск вызвать непонимание со стороны населения.

Цифровой мониторинг земель

По данным портала Qoldau.kz, почти половина пастбищ в Казахстане используется нерационально. У владельцев либо нет скота, либо его слишком много. Восточный Казахстан в разрезе областей находится в середине списка рейтинга по простаивающим пастбищам. При этом занимает лидирующие позиции по излишне загруженным угодьям. Более 2 миллионов 926 тысяч гектаров в регионе переполнены.

Эксперты уверены, что идёт деградация угодий, поскольку они или зарастают сорной травой, или вытаптываются, что ведёт к опустыниванию земель сельскохозяйственного назначения.

Наша страна располагает более 180 миллионами гектаров пастбищ. За животноводами закреплено почти 73,5 миллиона. Остальные находятся в землях запаса.

Сейчас оцифрованы и занесены в электронный реестр почти все угодья. Именно эту часть и контролируют через сервис цифрового мониторинга земель Supervision Technology, благодаря которому экспертам удалось выявить неутешительный топ лидерства нерационального использования пастбищ.

Также, по данным портала, ВКО располагает порядка полутора миллионами гектаров пашен. Количество землепользователей на них составляет свыше пяти тысяч.

Есть карта мероприятий

По информации областного управления земельных отношений, в соответствии с Посланием народу Казахстана Главы государства Касым-Жомарта Токаева, управлением земельных отношений совместно с акиматами городов и районов области разработана карта мероприятий по решению вопроса обеспечения населения пастбищными угодьями для выпаса скота личного подворья.

На сегодняшний день потребность сельского населения области в пастбищах составила 1005,7 тыс. га, в том числе для маточного поголовья – 61,3 тыс. га.

Эта потребность определена расчётным путём на основании статистических данных по поголовью и нормативов нагрузки на пастбища на одну единицу сельскохозяйственных животных, в том числе маточного поголовья, утверждённых приказом заместителя Премьер-министра Республики Казахстан – министра сельского хозяйства от 24 апреля 2017 года № 172.

По данным ведомства, по области в пастбищах нуждаются жители 306 населённых пунктов. В связи с этим разработана карта мероприятий. Она включает в себя мероприятия по принудительному отчуждению пастбищ вокруг населённых пунктов, установлению границ сельских населённых пунктов с включением в черту дополнительных пастбищных угодий, организации отгонных участков пастбищ, обеспечению их необходимой инфраструктурой (строительство колодцев для водопоя, оборудование мест для проживания пастухов), использование пастбищ, находящихся на землях лесного фонда и другие рациональные меры.

Проблема деградации земель

По мнению учёных, опустынивание земель относится к группе серьёзных экологических проблем, которые затрагивают очень большие пространства на всех континентах. Опустынивание заключается в том, что определённая территория теряет воду, становится более сухой, что приводит к потере существующих условий для развития различных видов растений и жизни животных. Существует ряд причин, способствующих этому.

По словам кандидата сельскохозяйственных наук, старшего преподавателя ВКТУ им. Д. Серикбаева Андрея Калачёва, антропогенные факторы, приводящие к возникновению и развитию процессов опустынивания в Казахстане, связаны, главным образом, с такими видами хозяйственной деятельности, как выпас скота, земледелие, разработка недр, строительство и эксплуатация промышленных, военных и гражданских объектов, ирригационных и линейных сооружений. Опустынивание является также результатом незаконной рубки леса, выкорчёвки кустарников и полукустарников на корм скоту и топливо, лесных и степных пожаров, бессистемной рекреации, организации свалок вокруг населённых пунктов, загрязнения почв и подземных вод токсичными веществами, воздействия транспорта.

Условия для развития процессов деградации земель создаются и при нарушении сезонных особенностей почвообразования при воздействии засух. Предпосылкой опустынивания является также слабая сформированность почвенно-растительного покрова и его динамичность. Эти природные особенности Казахстана обуславливают слабую устойчивость природной среды к антропогенным воздействиям. По имеющимся оценкам, около 75 процентов территории страны подвержены повышенному риску экологической дестабилизации.

– В настоящее время из 182 млн га пастбищных земель Казахстана 14 млн га полностью выведены из оборота, – рассказал Андрей Калачёв. – А общая площадь деградации превысила 50 млн га.

В связи с глобальностью проблемы, считает доктор биологических наук ВКТУ им. Д. Серикбаева Александр Воробьёв, необходимо совместно с рекультивацией проводить организационные и правовые мероприятия, то есть вводить адаптивные системы использования пастбищ, создавать программы, законы и специальные органы.

– Так как пастбища в аридных условиях Казахстана являются хрупкими системами, необходимо соблюдать рекомендации по их использованию, – отметил он. – Особенно по нормативам выпаса животных. По причине изменения климата необходимо внедрять более засухоустойчивые виды растений для рекультивации пастбищ.

Ерик Абитов

Фото из архива редакции