Акцент на переработку

Важнейшие вопросы развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольственной безопасности в целом обсудили учёные разных стран на международной научно-практической конференции в Семее.

«Трансформация АПК Казахстана в мировой продовольственный хаб: предпосылки и перспективы» – под таким названием в Семее в Университете им. Шакарима прошла международная научно-практическая конференция, посвящённая 80-летию со дня рождения члена-корреспондента Казахской академии сельскохозяйственных наук, доктора технических наук, профессора Елемеса Тулеуова.

В работе конференции приняли участие учёные вузов Казахстана и России, представители национального аграрного и научно-образовательного центра, работники агропромышленного комплекса, специалисты пищевой и перерабатывающей отрасли.

Участникам представили выставку-продажу продукции товаропроизводителей Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей: мёд, молочно-кислую продукцию, а также колбасные и кондитерские изделия. Причём производителями товаров являлись не только крупные промышленные перерабатывающие предприятия, но и индивидуальные предприниматели, а также небольшие цеха по переработке мясной и молочной продукции.

Например, КХ «Калиханулы», представляющее село Стеклянку Бескарагайского района, в Семее имеет собственный перерабатывающий цех, где осуществляется выпуск молока, кефира, сметаны, творога и творожной массы. Однако два года назад предприятие запустило дополнительную линию по глубокой переработке собственного мяса: выпускается несколько десятков видов колбасных изделий, как сырокопчёных, так и варёных.

Свою сладкую продукцию представила и индивидуальный предприниматель Меруерт Капанова. Мать четверых детей третий год занимается выпечкой кондитерских изделий, а полтора года назад открыла ИП, окончила курс начинающих предпринимателей и выиграла грант на 600 тыс. тенге. На эти деньги купила оборудование для производства и реализации кондитерских изделий. В доме она специально выделила комнату под свой мини-цех, а в городе арендует в торговых центрах площадь, где установлены витрины с продукцией. Трудно пройти мимо её тортов и нежнейших тирамису, не купив эти лакомства.

После увлекательной экскурсии и знакомства с товаропроизводителями региона учёные собрались в зале пленарного заседания, где обсудили одну из самых актуальных проблем современного общества – обеспечение продовольственной безопасности.

По мнению профессора Университета им. Шакарима, доктора технических наук Айтбека Какимова, продовольственный хаб лучше всего фокусировать именно на базе Восточного Казахстана и будущей Абайской области. Здесь сосредоточены как растениеводческие, так и крупные животноводческие хозяйства, а также имеется разветвлённая сеть перерабатывающих предприятий сельскохозяйственной продукции.

– Раньше лучший в Казахстане продовольственный хаб был на базе Семипалатинского мясоконсервного комбината: здесь всё подвергалось глубокой переработке, – отметил Айтбек Какимов. – К сожалению, теперь этот промышленный гигант практически не работает, и местной исполнительной власти предстоит решить важнейший для экономики региона вопрос. Пока же можно делать ставку на многочисленные небольшие цеха по переработке мяса и молока, которых только в Семее насчитывается около десятка.

Кстати, Айтбек Калиевич – один из учеников и последователей члена-корреспондента Казахской академии сельскохозяйственных наук, доктора технических наук, профессора Елемеса Тулеуова, 80-летие которого отмечает научная интеллигенция Казахстана в эти апрельские дни. По воспоминаниям ученика академика, он был во многих смыслах выдающимся человеком.

– Елемес Тулеуов был, можно сказать, первопроходцем научной мысли в Казахстане в направлении развития технологии мясного и молочного производства, – подчеркнул Айтбек Калиевич.

По мнению участников научно-практической конференции, заслуги Елемеса Тулеуова перед наукой трудно переоценить. Ещё в 1969 году он разработал усовершенствование технологии производства варёных колбас из конины, а еще через 30 лет представил разработку технологии комплексного использования конины и продуктов убоя с применением биотехнологических и физических методов обработки.

Под руководством Елемеса Тулеуова было защищено 26 кандидатских и три докторских диссертации, подготовлено более трёх тысяч специалистов с высшим образованием для мясной промышленности, которые работают в том числе и в странах СНГ. Среди них – более 50 докторов и кандидатов наук.

Екатерина Гуляева

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