Акцент – на качество жизни

В рамках «Дорожной карты занятости» в регионе планируется претворить в жизнь 817 инфраструктурных проектов по всем направлениям. Предполагается создать 18870 временных и 1150 постоянных рабочих мест.

Только в социальной сфере предстоит провести капитальный и текущий ремонт 385 объектов, в том числе 24 – в центрах оказания специальных социальных услуг. Это позволит значительно улучшить качество жизни более 5 тысячам получателей услуг в центрах реабилитации для детей и взрослых.

Руководитель Управления координации занятости и социальных программ Жасулан Сарсебаев посетил центры оказания специальных социальных услуг, чтобы проверить ход ремонтных работ.

Так, в Усть-Каменогорском детском центре оказания специальных социальных услуг долгое время не находил решения вопрос по бассейну. Для проведения реабилитационных занятий он был недостаточно глубоким. Теперь высоту чаши бассейна увеличили, реабилитационные мероприятия будут проводиться более качественно. Дети смогут полностью погружаться в воду, развивать двигательные навыки. Кроме того, на 27 млн тенге, в том числе за счет спонсорских средств, закуплено новое ортопедическое оборудование – вертикализаторы, беговые дорожки, шагоходы. Продолжается текущий ремонт здания, кровли и цоколя.

– Самый хороший индикатор для нас – когда дети выходят отсюда укрепившими здоровье, социализируются, взрослеют, находят работу, заводят семью, – говорит Жасулан Сарсебаев. – На сегодняшний день из центра вышло 18 таких ребят. Это результат ежедневного труда дефектологов, врачей, специалистов по лечебной физкультуре

На другом объекте, в Зимовьевском центре оказания специальных социальных услуг, в течение продолжительного времени подопечные рисковали остаться зимой без отопления. С момента запуска в эксплуатацию работающей котельной минуло 58 лет. В этом году в рамках «Дорожной карты занятости» начато строительство новой котельной. Подрядчики планируют закончить работы к следующему отопительному сезону. Помимо этого, практически завершен ремонт кровли, продолжается обновление фасада здания.

В Усть-Каменогорском центре оказания специальных социальных услуг (дом престарелых) также проводится благоустройство территории учреждения и ремонт кровли здания. При этом все работы планируется закончить до начала августа.

– На реализацию проектов в сфере социальной защиты выделено 2,2 млрд тенге, – отмечает Жасулан Сарсебаев. – Сначала решим первоочередные задачи. Поэтапно рассмотрим все накопившиеся вопросы по всем центрам реабилитации. Ремонтные работы завершатся в установленные сроки.

В целом под эгидой «Дорожной карты занятости» в регионе ведутся ремонтно-строительные работы на 205 км дорог городского и сельского значения. В результате улучшится их проходимость для более 236 тысяч жителей области, проживающих в непосредственной близости от них.

В секторе ЖКХ для почти 87 тысяч человек улучшится качество питьевой воды за счет ремонта 153 км водопроводных сетей. Кроме того, для нескольких десятков тысяч восточноказахстанцев доведут до нормативного уровня услуги централизованного водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения.

Вместе с тем к участкам многоэтажного жилищного строительства подводится необходимая инженерно-коммуникационная инфраструктура протяженностью 151 км. Будет построено 37 домов, или 74 квартиры, для представителей социально уязвимых слоев населения, два общежития для иногородних учащихся организаций ТиПО на 716 мест.

С целью организации досуга населения масштабно проводится благоустройство парков, улиц, объектов туризма, дворов, воркаут-площадок, устанавливается энергосберегающее освещение. Более одного миллиона человек получат ежедневный доступ к обновленным местам семейного отдыха и прогулок.

Дарья Антон

Тлеубек Шаяхмет