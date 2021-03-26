Акцент на качестве
Качество оказания государственных услуг населению обсудили в Бескарагайском районе.
Аппаратное совещание, в рамках которого подняли эту тему, прошло под председательством и. о. акима Бескарагайского района Бауыржана Баталова с участием руководителей самостоятельных отделов и директора проектного офиса «Бесқарағай – адалдық аланы». Также в режиме ZOOM в нём приняли участие акимы сельских округов.
– Мы должны работать в тандеме, чтобы сообща находить оптимальные решения, помогать населению пользоваться всем спектром государственных услуг, – подчеркнул Бауыржан Баталов. – В этой связи налицо необходимость в слаженной работе общественных советов, направленной на укрепление открытости для сотрудничества со всеми институтами гражданского общества.
Также рассмотрены вопросы социально-экономического развития района, итоги освоения бюджетных средств.
Ева Ким
Бескарагайский район