Акцент на качестве

Качество оказания государственных услуг населению обсудили в Бескарагайском районе.

Аппаратное совещание, в рамках которого подняли эту тему, прошло под председательством и. о. акима Бескарагайского района Бауыржана Баталова с участием руководителей самостоятельных отделов и директора проектного офиса «Бесқарағай – адалдық аланы». Также в режиме ZOOM в нём приняли участие акимы сельских округов.

– Мы должны работать в тандеме, чтобы сообща находить оптимальные решения, помогать населению пользоваться всем спектром государственных услуг, – подчеркнул Бауыржан Баталов. – В этой связи налицо необходимость в слаженной работе общественных советов, направленной на укрепление открытости для сотрудничества со всеми институтами гражданского общества.

Также рассмотрены вопросы социально-экономического развития района, итоги освоения бюджетных средств.

Ева Ким

Бескарагайский район