Акцент на экспорт

В ВКО планируют увеличить экспорт переработанной сельхозпродукции в четыре раза к 2022 году.

В рамках Карты поддержки предпринимательства в регионе реализовано 59 из 93 проектов на общую сумму 1,2 трлн тенге, в текущем году завершатся 11 проектов на 66 млрд тенге. К 2025 году запланировано реализовать ещё 23 проекта на 1 трлн тенге.

В качестве примера развития экспортоориентированных производств аким ВКО Даниал Ахметов назвал запуск завода по производству тепловыделяющих сборок для АЭС мощностью 200 тонн урана.

Предприятие в настоящее время проводит необходимую сертификацию, и к концу ноября текущего года планирует произвести первый пробный выпуск продукции. В дальнейшем готовая продукция в полном объёме будет экспортироваться в КНР, что позволит увеличить объём экспорта на 120,8 млрд тенге

Также введён в эксплуатацию проект по расширению Актогайского ГОКа KAZ Minerals Aktogay, нацеленный на увеличение перерабатывающих мощностей с 25 до 50 млн тонн в год стоимостью 396,0 млрд тенге. Ожидается, что первая руда будет переработана в декабре текущего года.

Корпорация «Казахмыс» приступила к реализации проекта по строительству горно-обогатительного комбината мощностью до 50 млн тонн медной руды на месторождении «Айдарлы».

В агропромышленном комплексе предусмотрено строительство двух крупных маслоэкстракционных заводов, один из которых введён в эксплуатацию. Это ТОО «Qazaq Astyq Group» мощностью 300 тыс. тонн. Второй комбинат по переработке мультикультур ТОО «Altyn Shyghys» в селе Предгорное Глубоковского района мощностью до 300 тыс. тонн в год будет введён в следующем году.

Реализация проектов позволит увеличить объём переработки масло-семян на 600 тыс. тонн в год, а после выхода на полную мощность – до 1 млн тонн.

– Таким образом, запуск только этих объектов позволит к 2022 году увеличить экспорт переработанной сельхозпродукции в четыре раза и принесёт стране дополнительные валютные поступления, – сказал Даниал Ахметов на брифинге в СЦК.

В целом объём несырьевого экспорта к 2025 году планируется увеличить с трёх до четырёх млрд долларов США.