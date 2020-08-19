Академия честности

С 17 по 20 августа 2020 года в ВКО на базе Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова и Государственного университета имени Шакарима города Семея проходит очередное ЕНТ.

Тестирование проводится для лиц, не набравших пороговые баллы по результатам летнего ЕНТ, подавших заявление на участие в ЕНТ в марте, а также для лиц, чьи результаты аннулированы в июне-июле, не допущенных к ЕНТ и ещё для ряда соискателей.

Для обеспечения прозрачности и объективности во время тестирования в осуществлении общественного контроля примут участие представители проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы», сотрудники антикоррупционной службы ВКО.

В ходе онлайн-совещания, где обсудили вопросы подготовки к тестированию, члены комиссии были предупреждены об ответственности за допущение каких-либо правонарушений во время ЕНТ.

– В частности, были аннулированы результаты тестирования 86 абитуриентов, нарушивших правила проведения Единого национального тестирования, прошедшего с 21 июня по 1 июля 2020 года, – сообщил руководитель управления превенции и добропорядочности антикоррупционной службы ВКО Ренат Набиев. – Мы призываем тестируемых сдавать экзамен, опираясь только на свои знания, а родителей предупреждаем об уголовной ответственности за дачу взятки с целью получения положительной оценки по результатам тестирования.

Агентством РК по противодействию коррупции совместно с Министерством образования и науки проводится активная работа по продвижению идеологии добропорядочности и академической честности. По фактам коррупционных правонарушений во время тестирования представители ведомства просят обращаться в Сall-центр Агентства по номеру 1424.

Марк Касымов