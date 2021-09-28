Ай да урожай!

В Глубоковском районе урожайность зерновых агросезона-2021 значительно выше прошлогоднего.

Уборка озимых зерновых культур в хозяйствах района уже завершена на площади более 22 тысяч гектаров, ведётся сбор урожая яровой пшеницы, ячменя, овса, гороха и зерносмеси. Зерновые колосовые культуры порадовали местных крестьян неплохой урожайностью.

По сведениям районного отдела сельского хозяйства, уборочные площади сельскохозяйственных культур в этом году составляют 105 715 гектаров, что больше на 3 400 гектаров, чем в прошлом году. Зерновыми культурами занято 59,7 тыс. га, масличными – 38,4 тыс. га, кормовыми культурами – 5,6 тыс. га, картофелем – 1,7 тыс. га, овощами – 0,3 тыс. га.

– Для проведения всего комплекса уборочных работ в районе имеется необходимое количество сельскохозяйственной техники: 312 комбайнов, из которых 168 – высокопроизводительные, такие как Claas, Essil, Acros, Case, John Deere, Fendt, Vector и другие. Областным управлением сельского хозяйства на уборочные работы этого года распределено гарантированное дизельное топливо в объёме 3 300 тонн, – сообщили в районном ведомстве.

Также отмечается, что индекс производства сельскохозяйственной продукции превысил прошлогодние показатели, и объёмы намолоченного зерна сыграли в этом не последнюю роль.

– Валовое производство зерновых культур в первоначальном весе составило более 57 тысяч тонн, средняя урожайность – 26,2 ц/га, что на 10,5 центнера больше, чем в прошлом году. В 2020-м из-за засухи аграрии собрали в среднем 15,7 ц/га, – пояснили специалисты.

Параллельно хлебоуборке аграрии занимаются заготовкой кормов. Сена заготовлено 72 тысячи тонн, или 100 процентов от плана, сенажа – 18 тыс. тонн (100 процентов), соломы – две тыс. тонн. Заготовка кормов продолжается.

Для подработки убранного урожая у сельхозтоваропроизводителей района имеются 25 сушилок, а также 30 механизированных токов, мощность которых позволяет подрабатывать до одной тысячи тонн зерна в сутки.

Аграрии отмечают, что в нынешнем сезоне повезло с погодой, которая обычно вносит свои коррективы в их планы. В районе не было засухи. Дожди напитали влагой поля даже в самых засушливых зонах, а жаркая погода, которая держалась довольно долго, принесла определённую пользу для посевов.

Аида Жумекенова

Фото Тлеубека Шаяхмета

Глубоковский район