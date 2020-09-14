Ай да «Айгөлек»! 

Благотворительная помощь детям – это добро, умноженное в несколько раз, ведь речь идёт о будущем страны. «Казцинк» вновь продемонстрировал, что крупный бизнес готов оказывать поддержку тем, кто в этом особенно нуждается. Компания отремонтировала и полностью оснастила кабинеты для занятий с особенными детьми в детском саду-яслях Усть-Каменогорска.

Детский сад-ясли № 11 «Айгөлек», расположенный в микрорайоне Стрелка, введён в эксплуатацию в 1987 году. За более чем 30 лет в этом большом здании площадью 3835 квадратных метров не проводилось ремонта или какого-либо обновления.

– Впервые за столько лет по программе «Дорожная карта занятости» у нас проведён ремонт отопления и водоснабжения, а также аварийный ремонт 12 прогулочных веранд, – говорит директор учреждения Дина Раимбаева. – Всего по программе «ДКЗ» было выделено почти 22 млн тенге. Компания «Казцинк» стала спонсором двух важных проектов – кабинета инклюзивного обучения и зала для изучения правил дорожного движения. И то, и другое чрезвычайно важно. Ежегодно к нам поступают несколько детей с особыми образовательными потребностями, с различными диагнозами – от нарушения речи и задержки психического развития до расстройств аутического спектра.

Просторный и комфортный кабинет инклюзивного обучения даст возможность детям стать полноценными членами общества. А кабинет безопасности ПДД в современных условиях, когда скорость движения и количество машин растёт, просто жизненно необходим для дошкольников. Здесь они в игровой форме изучают знаки дорожного движения и разметку.

– Спасибо огромное за спонсорскую помощь, которая составила более 3,5 млн тенге, – благодарит Дина Раимбаева. – Теперь 11 групп будут заниматься в комфортных условиях.

Также обновлены кабинеты логопеда-дефектолога, психологической разгрузки и ещё несколько помещений. Везде установлена новая мебель, оборудование, приобретены игрушки.

– Занятия строятся через коррекционные игры, – отметила психолог Антонина Олейник. – Малышам нравится работать с сухим и мокрым песком, пазлами, кубиками. В комнате релаксации, где сооружён бассейн с шарами, замкнутым детям помогают раскрепоститься, а гиперактивным – снять тревожность.

Улыбки ребят и слова благодарности – лучшее подтверждение тому, что средства были потрачены не напрасно. Это также отметил заместитель акима Усть-Каменогорска Эльдар Толеубеков, который присутствовал на торжественном мероприятии в детском саду.

– Наша компания всегда старается помогать детским организациям, особенно если речь идет о ребятах с особыми потребностями, – сказал начальник управления по связям с общественностью «Казцинка» Евгений Фоминых. – Проект в детском саду «Айгөлек», заинтересовал своим оригинальным подходом в вопросах восстановления ребят и обучению правилам безопасного поведения. Нам это особенно близко, ведь в первых числах сентября мы, совместно с Управлением образования ВКО и местной полицейской службой, изготовили и распространили специальные брошюры, информирующие о нормах безопасности младшеклассников. Уверен, дети и их родители обязательно оценят нашу совместную работу.

Елена Пашке