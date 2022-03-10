Ах, какие женщины…

Накануне Международного женского дня представительниц прекрасного пола пригласили на праздничный концерт.

В современной жизни, пожалуй, не осталось сфер деятельности, где бы женщины не трудились наравне с мужчинами. Представительницы прекрасной половины человечества находят своё призвание в образовании, здравоохранении, культуре, спорте, правоохранительной сфере и на производстве. Всё чаще они добиваются успеха в бизнесе, занимают руководящие должности в государственных органах и крупных компаниях, принимают активное участие в политической и общественной жизни.

Но самая главная профессия женщин – хранительница очага и любящая мать. Благодаря их заботе и вниманию незыблемыми остаются такие ценности, как дом, семья, дети…

В преддверии Международного женского дня с представительницами прекрасного пола встретился аким Усть-Каменогорска. Жаксылык Омар выразил благодарность женщинам за их неоценимый вклад в развитие города, вручил почётные грамоты и букеты весенних цветов.

– 8 Марта – день, когда все мы говорим слова любви и благодарности вам, дорогие женщины, – отметил Жаксылык Омар. – Тем, кто изо дня в день создаёт уют в наших домах, воспитывает детей. Тем, кто достигает успеха в самых разных сферах. Своей обязательностью, ответственным подходом к делу становятся примером для всех нас. Вы те, кто наполняет жизнь смыслом, вдохновляет на величайшие достижения. Пусть в этот день вокруг вас будет множество цветов и улыбок. Здоровья вам, семейного счастья, радости и красоты!

Среди награждённых – врачи, педагоги, полицейские, сотрудник Дома дружбы, водитель трамвая, электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования и многие другие, кто трудится на благо родного города.

– В системе чрезвычайных ситуаций работаю уже 19 лет, – поделилась кинолог спасательного отряда Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Наталья Дрожжина. – За эти годы работа стала образом жизни, а самой большой наградой за службу – счастливые глаза спасённых людей. В этот весенний день хочу пожелать всем нам мира, добра и побольше радостных событий.

Торжественная церемония награждения продолжилась праздничным концертом.

Татьяна Кравченко