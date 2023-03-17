Агропромышленный комплекс: в режиме реального времени

Электронный подсчёт поголовья скота и птиц различных видов и пород, база данных полей и пастбищ, орошаемых и неиспользуемых земель в сельском хозяйстве, приём заявок на выплаты субсидий – вот далеко не полный список изменений, произошедших в агропромышленном комплексе Казахстана с момента введения цифровизации в процесс управления отраслью сельского хозяйства.

И этот процесс продолжает развиваться. Так, с 2023 года начал свою работу новый портал приёма заявок по всем видам субсидий gosagro.kz, который уже принял около трёх тысяч заявок от фермеров Казахстана на общую сумму около 18 млрд тенге.

Итоги 2022 года

Не подлежит сомнению, что в Восточно-Казахстанской области одной из главных отраслей остаётся сельское хозяйство. Вклад агропромышленного комплекса в региональную экономику трудно переоценить. Судите сами, как сообщает Управление сельского хозяйства ВКО, за 2022 год в регионе выпущено валовой продукции сельского хозяйства на 527,3 млрд тенге, с ростом 103%. Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства возросли в 1,4 раза и составили 69,1 млрд тенге. В агропромышленном комплексе ВКО в прошлом году реализованы 9 крупных проектов на 36 млрд тенге с созданием 127 рабочих мест.

Отметим, что развитие АПК в регионе идёт практически по всем направлениям. Так, в 2022 году валовой сбор зерновых культур составил 559,7 тыс. тонн, с ростом 100,3%.

Кроме того, с полей области собрали 359,9 тыс. тонн масличных культур, в том числе 330,7 тыс. тонн подсолнечника (при этом рост урожая составил 1,7 раза). Полученное сырьё перерабатывается на собственных предприятиях области. Для выхода на рынки высококачественной готовой продукции введён в эксплуатацию крупный маслоэкстракционный завод мощностью 300 тыс. тонн по сырью в год (ТОО «Altyn Shyghys»). И это еще не всё. В Усть-Каменогорске строится ещё один завод мощностью 50 тыс. тонн подсолнечного масла в год (ТОО «ALTAI MAI»).

– Запуск новых маслоэкстракционных заводов, с учётом действующих производств, позволит увеличить объём переработки до 700 тыс. тонн, а экспорт растительных масел – в три раза (с 30 млн до 90 млн долларов США), – считают в Управлении сельского хозяйства ВКО.

В целом за 2022 год произведено продуктов питания на 229,5 млрд тенге, с ростом в натуральном выражении на 25,8% к аналогичному периоду прошлого года.

Посчитать по головам

Как рассказал в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций вице-министр сельского хозяйства РК Баглан Бекбауов, на текущий момент в информационной системе «Идентификация сельскохозяйственных животных» зарегистрировано почти 25 млн голов. В 2020 году этот показатель составлял 10,1 млн. В среднем, по оценкам экспертов, в Казахстане рождается 11,8 млн голов сельскохозяйственных животных.

По данным Управления сельского хозяйства ВКО, в регионе за 2022 год рост поголовья крупного рогатого скота составил 102,9%, мелкого рогатого скота – 105,1% и лошадей – 109%.

– На территории области, на базе КХ «Багратион-2» в Уланском районе успешно работает племенной репродуктор по воспроизводству и выращиванию племенного молодняка казахской белоголовой породы. В целом в 2022 году увеличено производство мяса в живом весе во всех категориях хозяйств на 12,8%, – пояснили в Управлении сельского хозяйства ВКО.

Ветеринария online

Цифровизация позволила урегулировать и процесс профилактической работы по вакцинации животных. Так, по данным МСХ РК, в 2022 году в Казахстане было поставлено 169,7 млн вакцин животным и птицам против 22 болезней.

– Серьёзной проблемой для ветеринарных врачей было своевременное проведение всех необходимых ветеринарных мероприятий. Им приходилось выезжать в отдалённые участки, заносить данные в журнал и по возвращении вносить результаты работы в базу ИСЖ, что занимало значительное время, – напомнил Баглан Бекбауов.

По его словам, для решения проблемы по инициативе Минсельхоза было разработано приложение для мобильных устройств, специально предназначенное для работы ветеринаров.

Как пояснил вице-министр, мобильное приложение автоматизирует сбор, передачу и анализ информации. Всё это освобождает ветеринарного врача от огромной бумажной работы и даёт больше времени для обследования животных и птиц. Отметим, мобильное приложение работает даже в самых отдалённых сельских округах и на отгонах, поскольку не требует обязательного подключения к Интернету.

– Ветеринары могут выехать в отдалённые участки и через приложение зарегистрировать животное, проверить по базе данных, а также отразить произведённые ветеринарные мероприятия, – рассказал вице-министр сельского хозяйства.

Эта программа в прошлом году работала в пилотном режиме на территории Западно-Казахстанской области, а с конца февраля её запустили и в Туркестанской области. Постепенно внедрение цифровизации ветеринарной службы будет распространяться по всей республике, в том числе в ВКО.

Дефицит пастбищ, или…

Как рассказал вице-министр сельского хозяйства, в январе текущего года в личных подсобных хозяйствах насчитывалось 5,7 млн условных голов сельхозживотных, подлежащих выпасу. Для их выпаса по предельно допустимым нормативам нагрузки на общую площадь пастбищ требуется дополнительно 8,9 млн га пастбищ.

– Во многом это связано с заметным увеличением поголовья сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах. К примеру, только по КРС за 10 лет поголовье выросло на 7,7%, – отметил Баглан Бекбауов.

Кроме того, у организованных хозяйств в наличии имеется 5,9 млн условных голов сельхозживотных, то есть расчётный резерв пастбищ может составлять 30,4 млн га. По информации министерства, острый дефицит пастбищ испытывают 15 регионов Казахстана, в том числе Восточно-Казахстанская область.

– Очевидно, что при острой нехватке пастбищ вопросы рационального и эффективного использования земельных ресурсов страны должны быть на первом месте. И потому остро стоит вопрос возврата неиспользуемых земель в земельный фонд государства, – подчеркнул вице-министр сельского хозяйства.

Так, в 2022 году возвращено 5,35 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель. Еще 2 млн га земель, ранее неиспользуемых землепользователями, освоены и введены в экономический оборот. Отметим, что объём возвращённых земель вырос в 10 раз, по сравнению с показателями 2021 года, когда было возвращено 0,4 млн га.

В Восточно-Казахстанской области также ведётся работа в этом направлении. По данным Управления сельского хозяйства ВКО, за прошлый год в регионе возвращено в государственную собственность 100,6 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. В результате принятых мер потребность в пастбищах для выпаса сельскохозяйственных животных сократилась с 62,6 тыс. га до 11 тыс. га.

По информации АО «Қазақстан Ғарыш Сапары», данными космомониторинга по состоянию на 1 января 2023 года выявлено 12,9 млн га неиспользуемых и 8,1 млн га нерационально используемых сельхозземель.

– Министерство приступило к исполнению поручения Главы государства по принятию мер в отношении дополнительных 5 млн га неиспользуемых земель до конца 2023 года, утвердив соответствующий план по возврату в разрезе каждого района, – проинформировал Баглан Бекбауов.

Параллельно шла работа над запуском геосервиса jerkarta.gharysh.kz – интерактивной карты сельхозземель, возвращённых государству.

Она будет являться ориентиром гражданам для подачи заявления в местные исполнительные органы о предоставлении права на сельхозземли и послужит своевременному вовлечению в оборот неиспользуемых годами сельхозземель, а также обеспечению жителей необходимыми участками для занятия сельским хозяйством в целом. Геосервис содержит сведения о кадастровых номерах возвращённых земельных участков, их местоположении и площади.

Как отметил директор Департамента развития государственных услуг и цифровизации АПК МСХ РК Бернат Алпысбеков, оцифровка земельных участков, так называемая Карта полей, тоже претерпела некоторые изменения, которые связаны с различными махинациями, выявленными в 2022 году.

– Поскольку фермеры самостоятельно очерчивали свои земельные участки на карте, многие указывали весь объём своих земель, даже те, которые не используются в хозяйственной деятельности. Это приводило к завышенным нормам потребления пестицидов, гербицидов, минеральных удобрений и семян. То есть, к повышенным суммам субсидирования. А это уже уголовно наказуемое деяние, – сообщил Бернат Алпысбеков.

Выявить нарушения помог космомониторинг, который и впредь будет осуществляться в отношении всех сельхозформирований, претендующих на получение субсидий. Эти исследования помогут точно установить объём посевов, использование семян, удобрений и пестицидов в необходимом объёме.

– Было принято решение внести изменения в некоторые нормативно-правовые акты. К примеру, введение нормативов потребления семян, удобрений, пестицидов и гербицидов по площади полей, используемых для растениеводства. Также будет введён Post-контроль, то есть регулярное проведение космомониторинга. Все факты выявленных нарушений будут переданы в правоохранительные органы, и если вынесут решение о неправомерных действиях со стороны сельхозформирования, это хозяйство лишится права в будущем претендовать на получение субсидий в качестве господдержки, – особо подчеркнул Бернат Алпысбеков.

Субсидии по-новому

Отметим, что в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса в Восточно-Казахстанской области в 2022 году выделено 42,1 млрд тенге субсидий. Из них на развитие растениеводства – 6,6 млрд тенге, животноводства – 9,7 млрд тенге, инвестсубсидирование – 17,35 млрд тенге, субсидирование ставки вознаграждения при кредитовании – 7,75 млрд тенге и на другие направления – 0,7 млрд тенге.

Теперь процедура выплаты субсидий практически полностью автоматизирована. Так, по поручению Главы государства, для фермеров Казахстана с начала февраля запущена Единая государственная информационная система субсидирования, в которой оказываются все государственные услуги по субсидированию АПК в электронном формате. Система обладает целым рядом преимуществ.

Во-первых, государственная система является бесплатной для всех пользователей, в число которых входят фермеры, управления сельского хозяйства, финансовые институты и т.д. Их количество уже превысило 5 тыс. человек. Во-вторых, отсутствует необходимость истребования дополнительных справок, ввиду наличия интеграций с госбазами данных. Также это даёт возможность исключать коррупционные риски в сфере субсидирования. В-третьих, имеется возможность одновременно совершенствовать нормативную правовую базу и проводить модификацию, что сокращает сроки.

Функциональные возможности системы позволяют вычислить полагающуюся субсидию без человеческого фактора на основе действующего законодательства. Кроме того, в этом году внедрён функционал по блокировке электронных счетов-фактур. Это сделано для снижения коррупционных рисков в сфере субсидирования.

– Это вынужденная мера, – пояснил директор Департамента развития государственных услуг и цифровизации АПК МСХ РК Бернат Алпысбеков. – Дело в том, что в прошлом году были возбуждены уголовные дела по фактам незаконного получения субсидий.

По словам Берната Алпысбекова, фермеры договаривались с поставщиками, которые выписывали счёт-фактуру. Её прикладывали к заявке на получение субсидии. Как только государство выплачивало деньги, счёт-фактуру отзывали и фермер, и его поставщик. Иными словами, налицо мошенничество и незаконное получение государственных средств. Чтобы исключить эти возможности, ввели блокировку счетов-фактур.

Благодаря возможностям «листа ожидания» и последовательности рассмотрения заявок, обеспечена прозрачность процесса выдачи субсидий. Каждый пользователь без регистрации может посмотреть свою очерёдность.

По словам Баглана Бекбауова, за месяц работы запуска системы сельхозтоваропроизводителями Казахстана было подано свыше трёх тысяч заявок на субсидирование на общую сумму 17,1 млрд тенге.

Также полностью завершена работа по внедрению исторических данных в Единую государственную систему субсидирования для выплаты задолженностей по прошлогодним заявкам.

Как рассказал Бернат Алпысбеков, на начало марта практически во всех регионах республики управления сельского хозяйства имеют долги по выплатам субсидий на общую сумму 26,97 млрд тенге. То есть в регионах ещё предстоит закрыть 4025 ранее одобренных заявок на получение субсидий.

– Многие областные управления открывают финансирование по субсидиям лишь с 1 марта. Эта процедура была утверждена на сессиях областных маслихатов. При этом, как только финансирование откроется, управления будут обязаны совершить выплаты по ранее одобренным заявкам, то есть погасить образовавшуюся задолженность за 2022 год. Только после этого можно будет совершать выплаты по вновь поступившим заявкам, – уточнил Бернат Алпысбеков.

При этом выплаты кредитов, оформленных фермерами, должны производиться в полном объёме. В том числе и полная стоимость процентной ставки вознаграждения. Эти затраты, которые временно несёт сельхозформирование, позже будут возмещены через различные финансовые институты. Отметим, что в силу существующего законодательства пока эту ситуацию изменить нет возможности.

– В системе реализован механизм «Лист ожидания», в который вне зависимости от наличия бюджета попадают одобренные заявки с присвоением порядкового номера. Таким образом, бюджет распределяется только по заявкам в «Листе ожидания», автоматически от первой по дате к следующей, без дополнительных действий со стороны фермера. Такой подход обеспечивает прозрачность распределения средств и исключает человеческий фактор при выплате субсидий, – подчеркнул вице-министр сельского хозяйства.

Задачи наступившего года

Как отметили в Управлении сельского хозяйства ВКО, на поддержку развития агропромышленного комплекса в бюджете области на начало 2023 года предусмотрено 24,5 млрд тенге для выплаты субсидий. Так, на развитие растениеводства заложено 4,1 млрд тенге, животноводства – 4,8 млрд тенге, на выплаты по инвестиционному субсидированию – 8,7 млрд тенге, на субсидирование ставки вознаграждения по кредитам – 6,3 млрд тенге, а также на другие направления – 0,6 млрд тенге.

В текущем году в ВКО запланирована реализация 13 крупных инвестиционных проектов АПК на 62,7 млрд тенге. Например, в Шемонаихинском районе планируется строительство оросительной системы на 950 гектарах для развития картофелеводства и овощеводства, в районе Алтай будет построена молочно-товарная ферма на 1000 голов. В Уланском районе завершится строительство теплицы на площади 1,5 гектара с проектной мощностью 500 тонн овощей в год, кроме того, в районе построят две фермы и откормочную площадку на 1000 голов.

– В текущем году по опыту Жамбылской области запланирована реализация проекта по повышению доходов сельского населения с вовлечением в кооперативное предпринимательство личных подсобных хозяйств за счёт микрокредитования и обеспечения доступа к рынкам сбыта. На эти цели предусмотрено 755 млн тенге, – сообщают в Управлении сельского хозяйства ВКО.

Также в 2023 году планируется продолжение работы по возврату в государственную собственность неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Изъятые земли будут передаваться населённым пунктам для использования в качестве пастбищ для скота, выращиваемого в частных подворьях. На сегодняшний день для этого необходимо около 11 тыс. га.

Екатерина Гуляева

Фото Тлеубека Шаяхмета