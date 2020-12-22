Агитационная работа   партии «Nur Otan» 

В рамках реализации сетевого графика предвыборных мероприятий кандидаты в депутаты Восточно-Казахстанского областного и Бескарагайского районного маслихатов, члены районного предвыборного штаба партии «Nur Otan» провели ряд встреч с представителями сферы образования, молодёжью района, работниками АО «Казпочта», работниками Дома творчества, а также с населением сёл Кривинка и Кара-Мурза.

На всех встречах были разъяснены основные положения предвыборной программы. На все интересующие вопросы даны соответствующие ответы.

Стоит отметить, что предвыборная агитационная работа также идёт полным ходом. Активисты предвыборного штаба «Nur Otan» продолжают раздавать листовки, агитационные материалы, рассказывать населению об основных положениях программы, разъяснять вопросы, появившиеся у жителей района, в рамках акции «От двери к двери».

Вопросов много, но все они вполне решаемые. Поэтому партийцам будет над чем работать! Планируется дальнейшая работа активистов и выезд по сельским округам, призывая всех проголосовать за партию «Nur Otan» на предстоящих выборах. А значит, за единство нашего народа, процветание нашей страны и благополучие каждого казахстанца!