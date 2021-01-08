Абсентизм – не наш выбор

А.Т. Жиренова, политолог, ст. преподаватель ВКУ им. С. Аманжолова:

Абсентизм, абсентеизм (от лат. absentia – отсутствие) – политический феномен, что означает аполитичность, безразличие к общественным делам и к тому, кто победит на выборах, непонимание значимости собственной роли в политических процессах, низкий уровень политической культуры, а также протест части избирателей против существующих порядков. Это то, чего так опасаются казахстанские политологи накануне парламентских выборов в Республике Казахстан.

Некоторые казахстанские политологи проявляют опасение, что в обществе ещё достаточно высок уровень абсентеизма, и культура выборов, как гражданский долг, этой части общества не привита. Всё чаще со стороны некоторых критиканов звучат призывы к неучастию в выборах и их саботажу, как демонстрации недоверия к власти и отсутствию реальной конкуренции в политике. На самом же деле, призыв к саботированию выборов на сегодня для них остаётся единственным «доводом», чтобы оправдать свою слабость и неэффективность в политической борьбе. Критиковать политические партии и их кандидатов, принимающих участие в выборах, легко со стороны, пассивно наблюдая и не принимая участия в решении конкретных проблем. Конечно, критика может быть полезна в политических дискуссиях, это даёт возможность глубокого анализа политических проблем. Но стоит задаться вопросом – имеем ли право во всём критиковать власть, если сами не принимаем активного участия в жизни своего дома, района, города. Ждать, что твою жизнь улучшит кто-то другой – не совсем верная позиция. В реальной политической борьбе должны участвовать настоящие лидеры, то есть активные, деловые, ответственные, имеющие чёткую программу действий и берущие на себя ответственность решать наши проблемы.

Самый главный результат предстоящих выборов – это проявление своей гражданской позиции и участие в выборе своего депутата. Это значит, что каждый из нас должен проявить свою активную позицию гражданина, которому небезразлична судьба нашей страны. Только участием в жизни государства, осознанным голосованием за кандидатов, которые могут реально представлять наши интересы в Парламенте, можно построить стабильное государство. Только своим активным участием гражданин может внести вклад в развитие страны и взять ответственность за свою жизнь. Политическое участие граждан в рамках Конституции – это и есть возможность взять на себя ответственность за выбор своего кандидата.