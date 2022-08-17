Абая читают в Китае

В Пекине состоялись ежегодные Абайские чтения.

Седьмой раз в Китае проводят Абайские чтения. Традиционное событие прошло в пекинском музее искусств «Цзиньтай» в день рождения нашего прославленного земляка.

Мероприятие посетили главы ряда дипломатических миссий, аккредитованных в КНР, представители государственных органов, академической и творческой интеллигенции Китая, казахской диаспоры, а также журналисты китайских и казахстанских СМИ.

По информации Посольства Казахстана в Китае, мероприятие началось с церемонии возложения цветов к памятнику Абаю, установленному в 2014 году в Международном саду скульптур знаменитостей Центрального парка «Чаоян» в Пекине.

В своей приветственной речи Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев рассказал участникам Абайских чтений о важном вкладе творчества Абая Кунанбайулы в развитие современной казахской литературы, а также о роли духовного наследия великого поэта в формировании нравственных ориентиров казахской молодёжи.

Он также отметил, что труды Абая переведены на ряд иностранных языков и сегодня доступны читателям в различных уголках планеты. В связи с этим дипломат выразил особую признательность известному китайскому абаеведу и переводчику Ха Хуанчжану, писателю и учёному-литературоведу Акбару Мажиту и руководству музея «Цзиньтай» за неустанный труд и бесценный вклад в популяризацию в Китае духовного наследия философа и просветителя.

– Ежегодные Абайские чтения стали доброй традицией и демонстрируют высокий уровень духовных отношений между дружественными народами двух стран, основанных на взаимном уважении, – подчеркнул Шахрат Нурышев.

Главным украшением мероприятия стал праздничный концерт. Зрителей поразили национальные вокальные и танцевальные номера, чтение стихов поэта юными почитателями его творчества, а также студентами Пекинского университета иностранных языков. Кроме того, для гостей организовали выставку картин известных казахстанских и китайских художников, посвящённых Абаю Кунанбайулы.

Ания Есмухамет

Фото Посольства РК в КНР