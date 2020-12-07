Абая читают в Эстонии 

Международный круглый стол «Абай Кунанбайулы и мировая культура» провели в Эстонии.

Встречу в формате видеоконференции организовало Посольство Республики Казахстан в Эстонской Республике совместно с Национальной академической библиотекой РК.

Мероприятие, посвящённое 175-летию со дня рождения великого поэта и просветителя, объединило представителей академических кругов и Союзов писателей двух стран.

В круглом столе приняли участие посол Казахстана в Эстонии Нурлан Сейтимов, председатель Союза писателей Эстонии Тийт Алексеев, советник отдела культурного многообразия Министерства культуры ЭР Артем Теплюк, литературовед, писатель профессор Рейн Вейдеманн, главный специалист отдела культурного многообразия Таллинской центральной библиотеки Надежда Герьяк.

С казахстанской стороны в видеоконференции участвовали руководитель Национальной академической библиотеки РК Умитхан Муналбаева, доктор филологических наук, профессор Серик Негимов, председатель филиала Союза писателей Казахстана в городе Нур-Султане Даулеткерей Капулы, представитель Восточно-Казахстанской областной универсальной библиотеки имени Абая Лаура Буркитова.

В ходе круглого стола состоялся интересный обмен мнениями о творчестве Абая Кунанбайулы.

– Значение Абая можно сравнить со значением для Эстонии Йохана Вольдемара Яннсена и Фридриха Рейнхольда Крейцвальда, которые являются национальными героями, на чей вклад опираются последующие поколения, чтобы смотреть в прошлое своего народа, а также видеть его будущее, – отметил профессор Рейн Вейдеманн.

По итогам виртуального мероприятия достигнута договорённость о передаче изданий с произведениями Абая Союзу писателей Эстонии и в фонды эстонских библиотек. Также участники встречи обсудили возможность открытия Центра казахской литературы в Таллинской центральной библиотеке.

Баян Аскар

Посольства РК в Эстонской Республике