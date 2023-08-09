Абай на разных языках

В областной библиотеке им. А.С. Пушкина вот уже несколько лет реализуется проект, цель которого – собрать цифровые копии всех книг Абая Кунанбаева на языках народов мира, изданных в разные годы в различных городах и странах.

Кроме того, в единую электронную библиотеку «Біздің Абай»/«Наш Абай» включают и исследования абаеведов, чтобы сделать их доступными для изучения в любой точке мира. По словам руководителя Центра справочно-библиографической службы ВКОБ Меруерт Кемешевой, формирование электронной библиотеки осуществлялось в несколько этапов. На первом специалисты искали издания Абая и определяли их местонахождение. Основу составили книги, имеющиеся в фонде нашей Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А. С. Пушкина. Также были выявлены издания, отсутствующие в ней.

В крупнейшие библиотеки Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья были направлены письма с предложением партнёрства и просьбой предоставить цифровые копии недостающих книг. Инициативу поддержали Национальная библиотека Республики Казахстан, Национальные библиотеки Азербайджана, Татарстана, Башкортостана, Узбекистана, Украины, Латвии, Литвы, Монголии, научные библиотеки Казахского Национального университета имени аль-Фараби, Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова, а также музеи и частные лица.

– К примеру, Литовская национальная библиотека имени Мартинаса Мажвидаса предоставила нам цифровую копию романа Мухтара Ауэзова «Абай жолы» («Путь Абая»), изданного на литовском языке в 1950 и 1960 годах, – рассказала Меруерт Кемешева. – Центральная библиотека Баян-Улгийского аймака Монголии передала в дар роман-эпопею, изданную на монгольском языке в 1972 году. Мы благодарны всем партнёрам за поддержку и содействие в работе над проектом.

Следующим этапом работы стала непосредственно оцифровка изданий, размещение их в электронном каталоге на платформе J-ИРБИС и техническая реализация библиотеки: разработка интерфейса, его структуры, наполнение информацией тематических рубрик, перевод электронных текстов в форматы ePub и Fb2 для чтения на мобильных устройствах. Разработчикам удалось создать простой и дружелюбный интерфейс с вариативным поиском информации: можно искать по автору, названию, по языку текста, году издания. Также для удобства пользователей были созданы тематические коллекции: «Первые издания Абая», «Абаеведение в XXI веке», «Книги на языках мира», а для экспресс-поиска – «говорящие» тематические рубрики: «Хронология», «Памятники», «Имени Абая», «Афоризмы» и другие.

– Кроме того, на сайте «Біздің Абай»/«Наш Абай» можно быстро проверить свои знания о жизни и творчестве поэта-мыслителя. Мобильное приложение-викторина, которое состоит из пяти туров по десять вопросов в каждом, доступно для скачивания по QR-коду, – поделилась Меруерт Кемешева. – На сегодняшний день электронная библиотека «Біздің Абай»/«Наш Абай» содержит свыше 2000 электронных копий книг Абая и абаеведов на 37 языках мира (арабском, башкирском, эстонском, французском, литовском, венгерском, китайском и других). В распоряжении пользователей цифровые копии произведений великого мыслителя, начиная от самой первой книги, изданной в Петербурге в 1909 г., и книг 1920-х, 1930-х гг. ХХ века, напечатанных арабской и латинской графикой; монографии и статьи, посвящённые жизни и творчеству поэта таких известных учёных, как Мухтар Ауэзов, Каюм Мухамедханов, Заки Ахметов, Герольд Бельгер.

Отметим, что несколько частных лиц безвозмездно поделились цифровыми копиями произведений Абая из личных коллекций. Так, две книги Абая на китайском языке передал доктор философии Университета Цинхуа (Пекин, КНР) Берікхан Ісбек. Наша соотечественница преподаватель казахского языка и литературы кафедры Алтаистики Сегедского университета (Сегед, Венгрия), кандидат филологических наук Раушангуль Мукышева передала в электронную библиотеку несколько стихотворений Абая на венгерском языке: «Өлең сөздің патшасы», «Ғылым таппай мақтанба», «Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап», «Қазақ әдебиетінен үзінділер» жинағынан Абайдың «Жаз», «Қалың елім, қазағым», «Қартайдық, қайғы ойладық», «Күлембайға». Эти произведения в переводе Лайош Корменди были опубликованы в сборнике казахских поэтов «Дала ұлдары». Также в коллекцию «Біздің Абай»/«Наш Абай» вошли стихотворение «Жаз» в переводе на венгерский язык Имре Тренчени-Вальдапфеля и стихотворения «Жұмбақ», «Күлембайға», «Қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек», «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін», «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым» в переводе Дьёрдя Радона.

Работа по наполнению электронной библиотеки продолжается. Ведь, как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Абай и Казахстан в XXI веке»: «Если мы хотим модернизировать наше национальное сознание и развиваться как конкурентоспособная нация, то должны внимательно изучать и осмысливать произведения Абая».

Мария Симонова