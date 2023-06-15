Абай, мы с вами

15 тонн гуманитарной помощи отправили в область Абай из Восточного Казахстана.

Продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены и посуда – всё это жители региона собрали для пострадавших и пожарных, находящихся на передовой в борьбе с огненной стихией. С начала пожара это уже третья партия гуманитарной помощи из нашего региона.

Восточноказахстанцы не могли остаться в стороне от страшной трагедии, происходящей в соседней области Абай. Волонтёры и неравнодушные жители региона объединили свои усилия и экстренно организовали сбор помощи.

– Мы стараемся согласно запросу отправлять самые необходимые вещи. Сначала была большая потребность в питьевой воде, лекарственных препаратах и респираторах для пожарных. Сейчас необходимы продукты питания, одноразовая посуда, чайники, фонари, одежда и прочее. Также отправляем кисломолочные продукты для пожарных. При поддержке компании «Багратион» им будет доставлена одна тонна молока, кефира и прочей продукции, – сообщила заведующая общественной приёмной партии Amanat Жансая Каныбекова.

По её словам, восточноказахстанцы с готовностью приняли участие в сборе гуманитарной помощи и даже сами собирали средства для покупки необходимых вещей.

– О ситуации в Семее узнал из новостей и решил оказать посильную помощь. Опубликовал историю в Instagram о сборе средств. Откликнулись многие подписчики, друзья, знакомые. Отчёты по собранным деньгам и купленным на них вещам также публикую на своей странице. От волонтёров, которые сейчас находятся в области Абай, узнал, что нужно пострадавшим и пожарным. Купил всё необходимое и привёз сюда, – рассказал житель Усть-Каменогорска Лев Вартанян.

Помимо этого, мужчина привёл с собой шесть волонтёров, которые помогли с погрузкой гуманитарной помощи.

– В подобных ситуациях восточноказахстанцы никогда не остаются равнодушными и принимают активное участие в оказании помощи пострадавшим. Не остались в стороне и местные вузы. К примеру, сотрудники ВКУ имени С. Аманжолова и ВКТУ имени Д. Серикбаева перечислили однодневную заработную плату в фонд помощи области Абай, также университеты выделили гранты на обучение для выпускников из пострадавших от пожара сёл. Кроме того, организован сбор финансовых средств для перечисления на специальный благотворительный счёт, открытый Республиканским фронт-офисом волонтёров при МИОР РК, – отметил руководитель областного фронт-офиса волонтёров Данияр Жунусов.

Как подчеркнула Жансая Каныбекова, на этом сбор средств и гуманитарной помощи не закрывается. Пока жителям области Абай будет нужна поддержка, её будут осуществлять!

Аяужан Утеулинова