Юный курчатовец стал победителем республиканского конкурса «Абай – дана, Абай – дара қазақта», организованного интеллектуальным образовательным порталом «Абырой».

В дистанционном конкурсе, посвящённом 175-летию Абая Кунанбайулы, приняли участие ребята из разных регионов Казахстана.

Честь Курчатова достойно защитил воспитанник Дома детского и юношеского творчества студии «Игротехника» Алияр Муратов. Школьник стал лучшим в номинации выразительного чтения «Абай – дана, Абай – дара қазақта».

По итогам конкурса за подготовку победителя также отмечена грамотой руководитель кружка А. Сагындыкова.

Ева Ким

Курчатов