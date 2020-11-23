Абай – дана,   Абай – дара қазақта 

К 175-летию Абая

Юный курчатовец стал победителем республиканского конкурса «Абай – дана, Абай – дара қазақта», организованного интеллектуальным образовательным порталом «Абырой». Абай – дана,   Абай – дара қазақта 

В дистанционном конкурсе, посвящённом 175-летию Абая Кунанбайулы, приняли участие ребята из разных регионов Казахстана. 

Честь Курчатова достойно защитил воспитанник Дома детского и юношеского творчества студии «Игротехника» Алияр Муратов. Школьник стал лучшим в номинации выразительного чтения «Абай – дана, Абай – дара қазақта». 

По итогам конкурса за подготовку победителя также отмечена грамотой руководитель кружка А. Сагындыкова. 

Ева Ким 

Курчатов 

 

 

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