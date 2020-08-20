А воз и ныне там…

В Семее решение вопроса о возобновлении работы городского общественного транспорта пока буксует на месте.

Ситуация не сдвинулась ни на йоту. Водители жалуются на невыплату заработной платы, а руководство автопарка – на отсутствие обещанных субсидий. О том, как в городе решаются проблемы пассажирских перевозок, на пресс-конференции рассказал заместитель директора ТОО «Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникации» г. Алматы Байболат Баймаханбет.

По его словам, подобные проблемы с общественным транспортом существуют не только в Семее, но и во многих городах Казахстана.

– 10 августа на работу не вышли водители в Семее, на следующий день то же произошло в Петропавловске и Костанае. Проблемы возникают из-за отсутствия субсидий. Их выделяют лишь двум городам – Алматы и Нур-Султану, – сообщил Байболат Баймаханбет. – У местной власти нет на это средств. Но в целом вопрос решается. По существующему парку мы приняли решение перенести диспетчерскую, контрольно-технический и медицинский пункты за пределы автопарка. Будет также проведён подсчет рентабельности маршрутов.

Как пояснил Байболат Баймаханбет, рассматривается возможность разбить маршрут автобуса №35 от «Таймаса» до центрального рынка, чтобы пассажиропоток уменьшился. Для удобства жителей имеются компенсирующие маршруты №№ 39 и 9.

– Торопиться с принятием решения не будем, – подчеркнул он. – Скорректируем работу максимум трех–четырех маршрутов, которые не оправдываются.

Байболат Баймаханбет также внёс предложение выделить по примеру Алматы на дорогах города отдельные полосы для автобусов. По его словам, такое решение позволит увеличить техническую скорость общественного транспорта.

На пресс-конференции также было отмечено, что с 20 августа введут в оборот транспортные карточки для получателей АСП. Весной из областного бюджета были выделены средства на перевоз детей до 18 лет бесплатно, всего выдано 7 000 карточек.

Флора Левина

Семей