А ну-ка, девушки!

Юные спортсменки из Глубоковского района завоевали путёвку на республиканский тур спартакиады SportFEST Kazakhstan.

В Усть-Каменогорске с 22 по 24 февраля проходили региональные соревнования SportFEST Kazakhstan среди девушек. Это уникальный проект, направленный на популяризацию массового спорта, здорового образа жизни и патриотическое воспитание среди молодёжи.

После нескольких дней упорных спортивных баталий лучшими стали волейболистки из Глубоковского района. Они будут представлять Восточный Казахстан в республиканском туре соревнований.

В состав команды вошли ученицы Белоусовской средней школы – Мольдир Кирикбаева и Ксения Мартынова, Быструшинской СШ – Ульяна и Анастасия Эберц, Анастасия Кузнецова, Алина Гаранина, Алина Бондаренко, Любовь Красикова.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район