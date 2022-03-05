Вести из районов

А ну-ка, девушки!

05.03.2022
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Юные спортсменки из Глубоковского района завоевали путёвку на республиканский тур спартакиады SportFEST Kazakhstan. 

В Усть-Каменогорске с 22 по 24 февраля проходили региональные соревнования SportFEST Kazakhstan среди девушек. Это уникальный проект, направленный на популяризацию массового спорта, здорового образа жизни и патриотическое воспитание среди молодёжи. 

После нескольких дней упорных спортивных баталий лучшими стали волейболистки из Глубоковского района. Они будут представлять Восточный Казахстан в республиканском туре соревнований. 

В состав команды вошли ученицы Белоусовской средней школы – Мольдир Кирикбаева и Ксения Мартынова, Быструшинской СШ – Ульяна и Анастасия Эберц, Анастасия Кузнецова, Алина Гаранина, Алина Бондаренко, Любовь Красикова. 

Бахыт Сарсембаева 

Глубоковский район

05.03.2022
537

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