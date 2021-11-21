А ну-ка, девочки!

Сертификаты об успешном завершении обучения получили выпускницы STEM-школы ВКО.

В проекте STEM Kyzdar принимают участие школьницы и учителя Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей. С 1 по 19 ноября старшеклассницы из сельских школ прошли онлайн-обучение по дисциплинам STEM (Science – естественные науки, Technology – технологии, Engineering – инженерия, Mathematics – математика) по специально разработанной международной программе под эгидой «ООН-женщины» в Казахстане. Организаторами проекта STEM Kyzdar выступает организация Caravan of кnowledge.

– Проект был запущен в конце августа, – рассказал менеджер по развитию корпоративного фонда Caravan of knowledge Хасен Жакенов. – К участию были приглашены все ученицы 8–11 классов школ области. Городом проведения олимпиады Семей был выбран неспроста, поскольку он является родиной великого Абая. Девочки подали заявки и прошли обучение по кодированию и алгоритму. Что важно, здесь не обязательно иметь глубокие знания в сфере IT, нужно иметь лишь логику, смекалку и критическое мышление. Поэтому сельские школьницы, несмотря на отсутствие интернета, имели равные возможности. Сейчас идёт пятидневное обучение, после проходит хакатон, по итогам которого выбираются пять сильнейших участниц.

На тренингах школьницы обучаются на основе проектного метода: решают реальные проблемы из жизни и создают роботов, попутно обучаясь и применяя знания из программирования и робототехники. В тренинге также принимают участие и учителя естественно-математических дисциплин — математики, физики, химии, биологии, информатики. Под руководством иностранных экспертов педагоги освоили актуальные методики, которые помогут им разнообразить уроки, вовлечь учеников, лучше усвоить материал, проводить вместе с ребятами качественные исследования и эксперименты, создавать научные проекты.

– За время обучения я ещё раз убедилась, что математика – это королева наук. Своё будущее я связываю именно с математикой. Теперь моя младшая сестрёнка тоже мечтает поступить в STEM-школу. Кстати, наблюдая за мной, она и сама подтянулась по математике, – говорит выпускница STEM-школы, ученица 10-го класса многопрофильной гимназии им. Шакарима Семея Нуржамал Далелова.

Всего обладателями заветного сертификата стали 35 школьниц. Организаторы отметили, что в дальнейшем будут отобраны пять из них, которые получат возможность принять участие уже в международной олимпиаде.

Флора Левина

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Семей