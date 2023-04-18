А название какое?

Безымянные улицы составных частей Усть-Каменогорска получили названия.

На внеочередном заседании Восточно-Казахстанского областного маслихата депутаты региона поддержали решение дать наименования ряду составных частей города Усть-Каменогорска.

Отметим, что названия девятнадцати улиц в 18-м и 20-м жилых районах, а также в селе Самсоновка теперь звучат в национально-патриотическом стиле.

Так, в 18-м жилом районе улицу № 1 наименовали улица Медеу, а в 20-м жилом районе улицу № 12 – улица Жидебай.

B районе села Самсоновка появились улицы Арғымақ, Наурыз, Айнакөл, Еділ, Дәстүр, Есіл, Аманат, Жайық, Балдырған, Серпер, Мереке, Көктем, Шарын, Кеген, Келешек, Масаты, Самал.

Меруерт Бахтиярова