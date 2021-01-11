А.Конуров: В гонке у всех партий были равные возможности

В предвыборной гонке для всех кандидатов в депутаты были созданы одинаковые возможности, заявил лидер Народной партии Казахстана.

По мнению Айкына Конурова, в электоральный период члены НПК не испытывали каких-либо затруднений и препятствий, что позволило провести динамичную агитационную работу в рамках действующего законодательства. Предварительные данные exit poll дают основание прогнозировать высокие официальные результаты НПК, подчеркнул Конуров.

Айкын Конуров, председатель Народной партии Казахстана:

— Предварительные данные exit poll дают нам возможность говорить о том, что у нас достаточно высокие результаты. Также в свою очередь у меня есть возможность поздравить партии, которые прошли, и поблагодарить всех участников этой избирательной кампании, которые вели себя честно.

24.kz