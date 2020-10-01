А душа всегда молода 

1 октября в Казахстане отмечают Международный день пожилых людей.

Ежегодно этот день становится настоящим торжеством пристального внимания и уважения к старшим. К слову, праздник был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1990 года с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста.

– Традиционно 1 октября в регионе проводятся различные культурно-массовые мероприятия, акции, концерты, торжественные церемонии поздравлений и вручения подарков. В связи с пандемией в этом году многие из них переведены в онлайн-формат, – сказал председатель областного Совета ветеранов Айтказы Шерубаев. – Медики области проводят бесплатные консультации, социальные работники и волонтёры доставят на дом продуктовые наборы. Также разные учреждения будут чествовать своих ветеранов.

В рамках празднования Международного дня пожилых людей Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан проведёт по всей стране мероприятия по поддержке граждан старшего поколения. Длиться они будут на протяжении всего месяца.

В план мероприятий включены праздничные акции, проекты по оказанию благотворительной помощи и улучшению жилищных условий.

– Например, в амбулаторно-поликлинических организациях будут проводиться дни открытых дверей для пожилых и лиц с инвалидностью. Посетители смогут пройти обследование и проконсультироваться у врачей, – отметил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов. – В рамках благотворительной акции «От сердца к сердцу» тяжелобольным пожилым людям вручат продуктовые наборы. Будет оказана и другая помощь.

По его словам, для улучшения условий жизни одиноко проживающих пожилых людей, ветеранов войны и тружеников тыла будет проводиться ремонт квартир с акцентом на починку электрических приборов, газовых труб и сантехники.

В выходные дни октября появится возможность посетить сельскохозяйственные ярмарки. При этом все мероприятия будут проводиться с обязательным соблюдением социальной дистанции и мер безопасности.

– Разработан проект Национального плана «Активное долголетие», который включает в себя около 40 мероприятий. В рамках этого плана планируется открытие Центров активного долголетия во всех регионах страны, в которых люди старшего поколения могут проводить свой досуг: изучать английский язык, проходить курсы компьютерной грамотности, заниматься лечебной физкультурой, танцами, – пояснил ЕрланАукенов. – Так мы сможем улучшить психоэмоциональное состояние пожилых людей и поможем им активнее вовлекаться в общественную жизнь.

Ания Есмухамет