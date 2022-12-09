А банкнота-то ненастоящая!

Эксперты областного департамента экономических расследований провели мастер-класс для местных предпринимателей по обнаружению фальшивых купюр.

О том, как субъектам бизнеса Восточного Казахстана не попасться на уловки фальшивомонетчиков, рассказали в ходе вебинара, проведённого в рамках совместного проекта Палаты предпринимателей ВКО и Департамента экономических расследований (ДЭР) по ВКО «Адал бизнес».

Ежемесячный вебинар для субъектов бизнеса в рамках проекта «Адал бизнес» прошёл в прямом эфире. В этот раз предпринимателям рассказали, как отличить поддельные купюры от подлинных. В частности, речь шла о национальной валюте тенге.

Главный криминалист ДЭР по ВКО Клара Гайсина сообщила, что появление новых технологий воспроизведения изображений, а также большая доступность новейшей полиграфической техники привели к росту количества подделок в Казахстане, несмотря на наличие сложных защитных элементов на банкнотах.

– Поддельные банкноты в основном изготавливаются с использованием компьютерной техники и струйного принтера на обычной офсетной бумаге, – отметила Клара Гайсина. – Фальшивомонетчики имитируют визуальные защитные элементы, которые на первый взгляд выглядят как идентичные, но при внимательном рассмотрении любой человек сразу может определить подделку.

Будьте внимательны

По её словам, выявленные и исследованные подделки показали, что имитируемые защитные элементы имеют меньшую степень приближённости к оригиналу. Имитируемые цветопеременные краски не меняют цвет при изменении угла просмотра, водяные знаки отсутствуют, по краям банкнот отсутствует иридисцентная полоса. При просмотре под ультрафиолетовыми лучами бумага фальшивой купюры имеет яркое голубое свечение.

Эксперт подчеркнула, что в основном фальшивомонетчики пользуются невнимательностью населения. Чтобы не попасться на уловки мошенников, достаточно обратить внимание на несколько ключевых элементов и самостоятельно выявить подделку.

Так, для начала банкноту необходимо почувствовать на ощупь. Она должна иметь специфический хруст. На банкноте должна быть специальная печать, которая создаёт рельеф. Этот же рельеф можно почувствовать там, где расположены монумент «Қазак Елі», буквенное изображение номинала, архитектурные изображения, карта Казахстана и слова «Қазақстан Ұлттық Банкі». Также на всех банкнотах есть метки для людей с ослабленным зрением в виде выпуклых высокорельефных элементов, хорошо различимых руками.

Затем банкноту необходимо внимательно рассмотреть. Её цвет должен быть чётким и контрастным, а на просвет должен быть хорошо виден водяной знак и цифровое изображение номинала. Следует обратить внимание на сплошную магнитную и ныряющую нить, нанесённую на поверхность банкноты в виде пунктиров, которые чётко просматриваются на просвет как одна сплошная нить с надписями.

Есть ещё один хороший способ определить подлинность банкноты. Необходимо соединить между собой её края по горизонтали либо по вертикали, и нанесённые на края «половинчатые» орнаменты должны совпасть в целостный узор.

Наконец, банкноту необходимо повернуть. На купюрах номиналом 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 и 20 000 тенге имеются рисунки, нанесённые цветопеременной краской. При изменении угла наклона банкноты цвет этих изображений, переливаясь, меняется от зелёного до золотого. Кроме того, на оборотной стороне банкнот номиналом 2 000 и 5 000 тенге имеется голографическая полоса, на которой изображения переливаются и имеют динамический эффект.

– Фальшивки, напечатанные на лазерном принтере, влаги не боятся, – обратила внимание Клара Гайсина. – Такая техника позволяет печатать очень качественные на вид банкноты, однако из-за особенности печати фальшивку выдаёт простое сгибание купюры. Для проверки банкноту нужно согнуть и несколько раз провести пальцами по этой линии. В отличие от подлинника, на подделке в месте сгиба появится белая полоска.

Купюры-половинки

Главный криминалист ДЭР ВКО отметила, что последнее время в Восточном Казахстане стали распространяться «купюры-половинки», особенно это касается банкнот номиналом 2 000 тенге. Так, купюра разрезается пополам, и одна её половина склеивается со второй, распечатанной на принтере, а затем такая купюра помещается в терминал подлинной стороной.

– Правда, на сегодняшний день все терминалы уже защищены от попадания на эту уловку, – сообщила эксперт. – Однако даже при наличии ультрафиолетовой лампы многие продавцы проверяют только одну часть банкноты, а ведь именно она может оказаться оригинальной. Визуально шов посередине незаметен, но такую купюру выдают разные серии и номера.

Статистика показывает, что чаще всего фальшивые купюры стараются сбыть в продуктовых магазинах, на автозаправках, в уличных павильонах, маленьких киосках и других коммерческих точках. Но поддельных тенге такого качества, которое бы позволяло принимать их в банках, в Казахстане пока нет. Объясняется это тем, что для производства фальшивки экстра-класса требуется очень дорогостоящее оборудование.

Эксперт ДЭР ВКО призвала предпринимателей и граждан прервать цепочку распространения фальшивых банкнот по стране.

Она пояснила, если вдруг вам попалась купюра, поддельная на ваш взгляд, не пытайтесь ее куда-то сдать, обменять, что-то купить на неё. Потому что само обнаружение фальшивой купюры не является преступлением. Преступлением будет то, что человек, заведомо зная, что купюра является поддельной, попытается её куда-то сбыть. Если возникли сомнения по поводу подлинности банкноты, необходимо просто обратиться в Департамент экономических расследований. Сотрудники приедут на место, изымут эту купюру, назначат соответствующую экспертизу и предпримут все необходимые дальнейшие действия.

Ерик Абитов

Коллаж Анны Ерёминой