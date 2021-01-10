96-летний ветеран в Семее принял участие в выборах

В Семее определено 149 избирательных участков, 19 из них закрытые, 22 расположены в сельских округах. Активность избиратели проявляют с самого утра. Среди тех, кто решил отдать свой голос за ту или иную партию, семейчане всех возрастов. Одни приходят на определённые ранее участки с раннего утра, другим же, кто не в состоянии прийти на участок самостоятельно, предоставлена возможность отдать свой голос не выходя из дома.

Одним из активных избирателей на протяжении долгих лет является 96-летний Григорий Маларов. Ветеран считает, что основой будущего страны является осознанность и активность нынешней молодежи, которая теперь в ответе за светлое будущее своей Родины.

– Мне 96 лет. Я всегда активно участвовал в жизни города. Считаю, что идти голосовать должны в первую очередь представители молодого поколения. Это же их жизнь, – говорит Григорий Васильевич. – Мы и сейчас неплохо живём, но всегда хочется сделать жизнь лучше. Молодёжь – это наше будущее. Спасибо тем, кто разносит нам бюллетени по домам, невзирая на мороз. Очень им благодарен за возможность принять участие в выборах.

Наргиза Омарканова