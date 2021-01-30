85 лет со зрителями 

Согласно архивным источникам, в январе этого года Восточно-Казахстанский областной русский драматический театр встречает своё 85-летие.

«И вот в городе, который «отовсюду далеко», в январе 1936 года появились афиши – «Городской драматический театр открывает первый сезон».

Необыкновенная и непростая судьба театра – с преодолениями, неустанными поисками, признанием и достижениями началась с постановок «Женитьба» Н. Гоголя, «Далёкое»

А. Афигенова, «Хозяйка гостиницы» А. Гольдони. Зрители тепло приняли жизненные истории, талантливую игру актёров, живое слово, звучавшее с подмостков, и с нетерпением ждали новых встреч…

Сегодня, спустя 85 лет, думается, что этот интерес не угас. Как сказал один из главных режиссёров, Виктор Бутаков, театр без зрителя, всё равно что мастерская без художника. Пока чувствуется дыхание зала, душа театра живёт, мерцает и манит.

ПЛЕЯДА СЛУЖИТЕЛЕЙ МЕЛЬПОМЕНЫ

В 1935 году коллектив театра состоял из восьми актеров-профессионалов, пяти любителей – бывших синеблузников и пяти студентов.

Обозревая историю театра, перебирая архивные документы и программки, листая газетные подшивки, поразилась причудливым сплетениям судеб многих и многих людей, связавших свою жизнь с областными подмостками. Это же сколько личностей вошли в летопись театра! Легендарных, заслуженных, талантливых! Мощная плеяда актёров, режиссёров, работников технических цехов. Людей, создавших под сводами театра особую нравственно-художественную атмосферу, задавших высокий уровень мастерства и проживших с трепетным, беззаветным отношением к своему делу. Для кого-то театр был своеобразным «полустанком»: до 1960–1970 годов состав труппы каждый сезон практически полностью обновлялся. Кому-то театр подарил путёвку в яркую и счастливую творческую жизнь за рубежом. А кто-то пришёл однажды в Восточно-Казахстанский областной драматический театр и остался… Сегодня в труппе достаточно много таких преданных, самоотверженных людей. И знаменательно, что юбилейный год освещает яркий фейерверк важных дат и событий в жизни самих деятелей искусства.

Дольше всех, ни много ни мало полвека(!), служат областным подмосткам «ҚР Мәдениет саласының үздігі», актриса, представительница театральной династии Алла Латфи и заведующая гримёрным цехом театра Ольга Шестакова. Сорокалетие и тридцатипятилетие творческой деятельности в этом году отмечают соответственно «ҚР Мәдениет саласының үздігі», актриса Тамара Коблова и режиссер Татьяна Баева. Юбилеи также у актёров, обладателей нагрудного знака «ҚР Мәдениет саласының үздігі», Андрея Воронина и Владимира Муравицкого, актрис Татьяны Ворониной и Ирины Красиковой.

К корифеям сцены – истинным хранителям театральных традиций сегодня можно отнести и заведующую музыкальной частью «ҚР Мәдениет саласының үздігі» Елену Мищенко (в следующем году она перешагнёт 50-летний рубеж работы в театре), заведующего бутафорским цехом Владимира Бережко. Их уникальным профессиональным опытом восхищаются. Скажем, где ещё вы встретите завмуза, оформившего более 1000 спектаклей?

ТВОРЧЕСКИЕ ВЫСОТЫ

Стоит заметить, что труппа театра всегда была на высоте. Всюду, где бы артисты не гастролировали – от Западной Украины до Дальнего Востока, спектакли проходили с огромным успехом. Ещё один любопытный исторический факт. За два месяца, июнь – июль, 1987 года во время гастролей в Беларуси, городах Бобруйск и Гомель, было показано 130 спектаклей, охвачено 52 тысячи зрителей!

Сегодняшние гастроли труппы, конечно, не сопоставимы по размаху с прежними. Вместе с тем, если улыбается удача выехать со спектаклями, артистов по-прежнему встречают восторженно. Вспомнить, к примеру, поездку в Бийск Алтайского края Российской Федерации в 2019 году.

Ещё одно подтверждение профессионализма труппы – победы на республиканских и международных фестивалях.

Впервые высокое признание Восточно-Казахстанский областной драматический театр получил в 1957 году во время смотра «Первая Казахстанская театральная весна», проходившего в Алматы. Тогда труппа завоевала диплом I степени Министерства культуры Казахской ССР за спектакли «Анна Каренина» по роману Л. Толстого, «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира и «Кто смеётся последним» К. Крапивы. Среди недавних зарубежных поездок – участие в 2020 году в Международном фестивале-лаборатории «CHELoВЕК ТЕАТРА» в Челябинске. Спектакль «Ба» Ю. Тупикиной, а точнее, его сценография и актёрские работы, был удостоен лестных отзывов театральных критиков.

Больше всего побед на фестивалях в России, Молдове принесла труппе сценическая версия произведений А. С. Пушкина «Играем Пушкина». В этом году оригинальной постановке исполняется 15 лет.

ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ

Кстати, спектакли-долгожители в репертуаре Восточно-Казахстанского областного храма искусств – явление не редкое. Из архивных постановок долгое время рукоплескали «Детям Арбата» А. Рыбакова, «Яме» А. Куприна, «Грозе» А. Н. Островского, «Прибайкальской кадрили» В. Гуркина, «Детектору лжи»

В. Сигарева. Уже более десяти лет с аншлагами идут криминальная комедия «Месье Амедей» А. Рейно-Фуртона, дружеский шарж «Проделки Ханумы» А. Цагарели, записки Лошади «Очень простая история» М. Ладо, мелодрама «Дикарь» А. Касона.

Как и 85 лет назад, репертуар театра продолжают составлять классическая драматургия, пьесы современных авторов. Те произведения, которые откликаются на актуальные темы нашей действительности, затрагивают глубинные струны души зрителей разных возрастов.

А реальность такова, что очередной юбилей Восточно-Казахстанского областного русского драматического театра пришёлся на постковидный период. Но очевидно одно – несмотря на любые ограничения, возможности искусства безграничны! История театра в годы Великой Отечественной войны, кризисные перестроечные времена конца 1990-х годов в этом убеждает. Пока есть талантливые, ищущие актёры, режиссёры, пока есть зрители, которые исполнены жажды и любви к театру, это живое общение будет продолжаться.

Немаловажна роль в судьбе театра и его руководителей. В разные годы Восточно-Казахстанский храм Мельпомены возглавляли: М. Райтман, А. Михейчев, заслуженный работник культуры Казахской ССР Г. Боос, заслуженный деятель культуры РК В. Аленчук, лауреат государственной премии «Дарын» Р. Есдаулетов. А в переломный для театра момент – строительства и открытия нового здания (в 2014 году) его директором стал «ҚР Мәдениет қайраткері» Д. Уябай.

КАСКАД ПРЕМЬЕР

Юбилейный год преподнесёт жителям и гостям Усть-Каменогорска несколько премьер: самая ближайшая из них – уже в феврале «Моя жена – лгунья» М. Мэйо, М. Эннекена. Эксцентрическую комедию на большой сцене ставит режиссёр Татьяна Баева. В планах художественного руководителя труппы Романа Степенского работа над новыми спектаклями – «Похищение» по пьесе современного саратовского драматурга К. Степанычевой, а также «От Антоши Чехонте до Чехова» по произведениям русского классика.

Необычный по формату, сценографии и философскому звучанию моноспектакль по собственной пьесе «Почему люди не…» готовит актёр Сергей Астраханцев.

Вместе с тем труппа также продолжит совершенствовать свой опыт в создании онлайн-проектов для показа на официальном YouTube-канале театра. Арт-вокал под руководством члена Союза композиторов Казахстана, ҚР «Мәдениет қайраткері» Светланы Апасовой уже приступил к репетициям вокальных номеров, объединённых общей идеей – поём с любимыми актёрами. И в 85 лет театру есть что сказать!

Дарья Волкоедова

Фото автора и из открытых источников