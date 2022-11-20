69,31 процента граждан получили бюллетени
Согласно данным ЦИК РК, на 20.00 бюллетени получили 69,31 процента от общего количества граждан, включенных в списки.
В том числе:
1. по области Абай – 80,18 процента
2. по Акмолинской области – 78,87 процента
3. по Актюбинской области – 72,20 процента
4. по Алматинской области – 72,10 процента
5. по Атырауской области – 70,87 процента
6. по Западно-Казахстанской области – 67,77 процента
7. по Жамбылской области – 79,57 процента
8. по области Жетісу – 81,43 процента
9. по Карагандинской области – 78,39 процента
10. по Костанайской области – 79,28 процента
11. по Кызылординской области – 80,31 процента
12. по Мангистауской области – 66,18 процента
13. по Павлодарской области – 77,58 процента
14. по Северо-Казахстанской области – 78,24 процента
15. по Туркестанский области – 80,37 процента
16. по области Ұлытау – 75,48 процента
17. по Восточно-Казахстанской области – 79,49 процента
18. по Астане – 48,67 процента
19. по Алматы – 28,72 процента
20. по Шымкенту – 59,79 процента.