69,31 процента граждан получили бюллетени

Согласно данным ЦИК РК, на 20.00 бюллетени получили 69,31 процента от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе:

1. по области Абай – 80,18 процента

2. по Акмолинской области – 78,87 процента

3. по Актюбинской области – 72,20 процента

4. по Алматинской области – 72,10 процента

5. по Атырауской области – 70,87 процента

6. по Западно-Казахстанской области – 67,77 процента

7. по Жамбылской области – 79,57 процента

8. по области Жетісу – 81,43 процента

9. по Карагандинской области – 78,39 процента

10. по Костанайской области – 79,28 процента

11. по Кызылординской области – 80,31 процента

12. по Мангистауской области – 66,18 процента

13. по Павлодарской области – 77,58 процента

14. по Северо-Казахстанской области – 78,24 процента

15. по Туркестанский области – 80,37 процента

16. по области Ұлытау – 75,48 процента

17. по Восточно-Казахстанской области – 79,49 процента

18. по Астане – 48,67 процента

19. по Алматы – 28,72 процента

20. по Шымкенту – 59,79 процента.