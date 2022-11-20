67,85 процента граждан получили бюллетени
Согласно данным ЦИК РК, на 18.05 часов бюллетени получили 67,85 процента от общего количества граждан, включенных в списки.
В том числе:
1. по области Абай – 78,88 процента
2. по Акмолинской области – 75,82 процента
3. по Актюбинской области – 71,23 процента
4. по Алматинской области – 70,92 процента
5. по Атырауской области – 67,88 процента
6. по Западно-Казахстанской области – 64,77 процента
7. по Жамбылской области – 77,27 процента
8. по области Жетісу – 77,08 процента
9. по Карагандинской области – 77,80 процента
10. по Костанайской области –77,56 процента
11. по Кызылординской области – 77,20 процента
12. по Мангистауской области – 64,57 процента
13. по Павлодарской области – 77,12 процента
14. по Северо-Казахстанской области – 77,46 процента
15. по Туркестанский области – 80,25 процента
16. по области Ұлытау – 74,45 процента
17. по Восточно-Казахстанской области – 76,81 процента
18. по Астане – 48,01 процента
19. по Алматы – 27,93 процента
20. по Шымкенту – 59,56 процента.