67,85 процента граждан получили бюллетени

Согласно данным ЦИК РК, на 18.05 часов бюллетени получили 67,85 процента от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе:

1. по области Абай – 78,88 процента

2. по Акмолинской области – 75,82 процента

3. по Актюбинской области – 71,23 процента

4. по Алматинской области – 70,92 процента

5. по Атырауской области – 67,88 процента

6. по Западно-Казахстанской области – 64,77 процента

7. по Жамбылской области – 77,27 процента

8. по области Жетісу – 77,08 процента

9. по Карагандинской области – 77,80 процента

10. по Костанайской области –77,56 процента

11. по Кызылординской области – 77,20 процента

12. по Мангистауской области – 64,57 процента

13. по Павлодарской области – 77,12 процента

14. по Северо-Казахстанской области – 77,46 процента

15. по Туркестанский области – 80,25 процента

16. по области Ұлытау – 74,45 процента

17. по Восточно-Казахстанской области – 76,81 процента

18. по Астане – 48,01 процента

19. по Алматы – 27,93 процента

20. по Шымкенту – 59,56 процента.