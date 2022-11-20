62,34 процента граждан получили бюллетени
По информации ЦИК РК на 16.05 20 ноября 2022 года бюллетени получили 62,34 % от общего количества граждан, включённых в списки.
В том числе:
1. по области Абай – 73,57 %
2. по Акмолинской области – 71,38 %
3. по Актюбинской области – 68,81 %
4. по Алматинской области – 55,11%
5. по Атырауской области – 60,87 %
6. по Западно-Казахстанской области – 54,62 %
7. по Жамбылской области – 68,74 %
8. по области Жетісу – 68,88 %
9. по Карагандинской области – 71,89 %
10. по Костанайской области – 71,38 %
11. по Кызылординской области – 72,88 %
12. по Мангистауской области – 59,61 %
13. по Павлодарской области – 72,73 %
14. по Северо-Казахстанской области – 72,21 %
15. по Туркестанский области – 80,09 %
16. по области Ұлытау – 72,75 %
17. по Восточно-Казахстанской области – 68,42 %
18. по г. Астана – 44,39 %
19. по г. Алматы – 26,19 %
20. по г. Шымкент – 56,28 %