60 минут для Земли

25 марта, с 20:30 до 21:30, в Казахстане пройдет всемирная экологическая акция «Час Земли». Министерство экологии и природных ресурсов РК призывает жителей страны принять активное участие в акции, ограничив потребление электроэнергии хотя бы на 60 минут в год.

Казахстан в 14-й раз будет принимать участие в этой крупнейшей международной экологической акции. На сегодняшний день к ней присоединилось уже свыше 180 стран мира. Фактически не осталось стран, которые бы так или иначе не поддержали инициативу спасения Земли путём экономии электроэнергии.

– Это время, когда миллионы людей из разных стран выключают свет и электроприборы на час, гасят подсветку на тысячах архитектурных памятниках мира, – информируют в Министерстве экологии и природных ресурсов РК.

Впервые акция «Час Земли» стартовала в 2007 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) в австралийском Сиднее. Уже на следующий год «Час Земли» обрёл статус всемирной экологической акции, и сейчас количество её участников достигает 100 млн человек по всему миру.

За эти годы стало традицией привлекать внимание мировой общественности к разного рода экологическим проблемам именно во время акции «Час Земли». Обычно она приходится на последнюю субботу марта. Именно в этот день миллионы людей по всему свету выключают электричество в своих домах и квартирах с 20.30 до 21.30 по местному времени.

Даже из космоса наблюдают завораживающую картину, как во время международной акции целые страны и континенты в один момент отключают электричество, и часть планеты Земля погружается во тьму на короткий час.

Главной миссией «Часа Земли» является привлечение внимания мировой общественности к глобальным экологическим проблемам, в частности, к вопросу изменения климата. Однако каждый раз выбирается дополнительная, более конкретная тема. Кстати, страны могут выбрать собственное направление для своего «Часа Земли». К примеру, в прошлые годы Казахстан обращал особое внимание на вопросы развития экологического туризма и защиты редких видов животных. В 2023 году «Час Земли» в республике приурочен к теме важности сохранения природы страны.

Отметим, что принять участие в акции может любой желающий. Для этого не требуется специальное оборудование или материальные расходы. Достаточно сократить до минимума энергопотребление в течение часа: выключить из розеток все приборы и отказаться от использования смартфонов.

Екатерина Гуляева